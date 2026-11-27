Протягом минулої доби російські окупанти атакували об’єкти енергетичної та логістичної інфраструктури на Житомирщині.

Про це повідомив керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Атака на Житомирщину

Під ворожими ударами опинилися критична інфраструктура та приватні житлові будинки у Житомирському та Коростенському районах.

Зараз дивляться

Внаслідок російських атак постраждали двоє людей. Одна людина перебуває у лікарні.

Також вибухами знищено цивільні автомобілі, пошкоджено приватні житлові будинки.

Усі пожежі підрозділи ДСНС ліквідували.

Вночі 23 листопада у Коростенському районі внаслідок падіння уламків дрона було пошкоджено господарську будівлю та вікна приватного будинку. Ще один російський дрон атакував тепловоз поблизу залізничної станції.

У Житомирському районі під ударом опинився дитячий садок.

8 листопада на Житомирщині внаслідок неодноразових ворожих атак повністю знищено електропідстанцію Овруч.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 738-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.