Вибухи в Чернігові 27 листопада: загинув чоловікДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Зранку пролунали вибухи у Чернігові.
Про це повідомив голова Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
Вибухи у Чернігові 27 листопада: що відомо
Росіяни атакували Чернігів ударними дронами. У місті пролунало три вибухи.
Внаслідок атаки 40-річний чоловік отримав травму грудної клітки. Згодом Дмитро Брижинський повідомив, що постраждалий помер.
Внаслідок вибухів поранення дістала ще одна жінка. У неї діагностовано акубаротравму.
16 листопада росіяни вдарили по Чернігову. Атаковано підприємства. Загинуло двоє людей, ще четверо дістали поранення.
7 листопада через атаки Чернігів повністю залишився без електропостачання. Через знеструмлення у місті зупинився електротранспорт.
30 жовтня пролунали вибухи у Чернігові. Горіли автівка та будинок культури.
29 жовтня ворожий дрон вдарив по Чернігову. Тоді загинули дві дівчинки-підлітки, щонайменше 25 людей постраждало.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 738-му добу.
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