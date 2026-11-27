Зранку пролунали вибухи у Чернігові.

Про це повідомив голова Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Вибухи у Чернігові 27 листопада: що відомо

Росіяни атакували Чернігів ударними дронами. У місті пролунало три вибухи.

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Внаслідок атаки 40-річний чоловік отримав травму грудної клітки. Згодом Дмитро Брижинський повідомив, що постраждалий помер.

Внаслідок вибухів поранення дістала ще одна жінка. У неї діагностовано акубаротравму.

16 листопада росіяни вдарили по Чернігову. Атаковано підприємства. Загинуло двоє людей, ще четверо дістали поранення.

7 листопада через атаки Чернігів повністю залишився без електропостачання. Через знеструмлення у місті зупинився електротранспорт.

30 жовтня пролунали вибухи у Чернігові. Горіли автівка та будинок культури.

29 жовтня ворожий дрон вдарив по Чернігову. Тоді загинули дві дівчинки-підлітки, щонайменше 25 людей постраждало.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 738-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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