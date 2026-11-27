Вранці 27 листопада пролунали потужні вибухи у Харкові. Російські війська атакували Шевченківський і Київський райони міста, внаслідок чого є троє постраждалих.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи в Харкові 27 листопада: які наслідки

За даними ОВА, російські дрони атакували об’єкти у двох районах Харкова — Шевченківському та Київському.

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Як зазначив мер Харкова, у Шевченківському районі під удар потрапила автозаправна станція (АЗС).

Кількість постраждалих в Шевченківському районі збільшилася до трьох. Медики надають їм необхідну медичну допомогу.

Атаки Росії на Харків та область

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 10 населених пунктах області, застосувавши ракету, РСЗВ і понад сотню безпілотників. Внаслідок атак загинула 86-річна жінка, ще 15 людей постраждали, повідомили в ОВА.

У Харкові загинула 86-річна жінка, шестеро людей дістали поранення, ще двоє зазнали гострої реакції на стрес.

В Ізюмі шестеро мешканців дістали гостру реакцію на стрес. У селі Черкаська Лозова Малоданилівської громади поранено 45-річного чоловіка.

Протягом доби російські війська активно застосовували по Харківщині різні види озброєння. Зокрема, ракету та реактивну систему залпового вогню, шість безпілотників типу Герань, один Ланцет, сім FPV-дронів та 108 БпЛА, тип яких наразі встановлюється.

Через обстріли пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури в обласному центрі та чотирьох районах області.

У місті Харків пошкоджено шість приватних будинків, чотири господарчі споруди та заклад освіти.

В Ізюмі пошкоджено два багатоквартирні та три приватні будинки, адміністративну будівлю, гараж, господарчу споруду та 15 автомобілів.

У Харківському районі пошкоджено будівлю в селі Черкаські Тишки, приватний будинок і сміттєвоз у селі Циркуни, а також автобус у селі Черкаська Лозова.

У Куп’янському районі в селищі Ставище пошкоджено приватний будинок і господарчу споруду. У Лозівському районі в селищі Софіївка пошкоджено автомобіль.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 738-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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