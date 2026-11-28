У місті Ніжин Чернігівської області рятувальники завершили розбір завалів місцевого підприємства, яке росіяни атакували вчора вдень. Внаслідок удару загинули семеро людей, ще семеро отримали поранення.

Про це повідомили начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус та ДСНС.

Атака на Ніжин

Рятувальники ДСНС працювали на місці влучання протягом усього вчорашнього дня та сьогодні вночі: розбирали завали та шукали людей.

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З-під завалів дістали одну поранену людину.

Роботи доводилося зупиняти через загрозу повторних російських ударів.

До ліквідації наслідків атаки залучили 55 рятувальників ДСНС та 14 одиниць техніки, зокрема кінологів зі службовими собаками.

Атаки по Чернігову та області

Також протягом минулої доби російські окупанти обстріляли Чернігів. Внаслідок удару по території одного з підприємств важкі поранення дістав 46-річний чоловік. Медики боролися за його життя, однак врятувати не вдалося.

Ще троє людей постраждало. Вони перебувають на амбулаторному лікуванні.

У Семенівці російський FPV-дрон атакував сільськогосподарське підприємство. Внаслідок удару пошкоджено автомобіль.

Зранку російські війська атакували лісове господарство та одне з підприємств міста Корюківка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 739-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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