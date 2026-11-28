Зранку росіяни атакували енергообʼєкт ДТЕК Одеські електромережі.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на енергообʼєкт Одещини 28 листопада

За даними компанії ДТЕК Одеські електромережі, внаслідок ворожого обстрілу без світла залишилися понад 6 тис. споживачів.

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Фіксуються відключення світла в Одеському районі, зокрема, в Пересипському районі міста Одеси.

— Фахівці всієї Одещини працюють у посиленому режимі над відновленням живлення, — наголосив Олег Кіпер.

18 листопада ворог вдарив по Одесі. Поранення дістали 13 людей, четверо загинуло. Вибухами пошкодило кафе, магазини, житлові будинки, навчальний заклад.

12 листопада росіяни масовано обстріляли Одесу та передмістя. Було зафіксовано влучання у багатоповерховий житловий будинок, пошкоджено гараж, горіла автівка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 739-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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