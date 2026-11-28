Вибухи у Києві: жителів попереджають про можливі перебої зі світлом та водоюДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Пролунали вибухи у Києві під час атаки російських дронів.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
Вибухи у Києві 28 листопада: що відомо
За словами Кличка, у Києві зафіксовано влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Фахівці оперативно зʼясовують ступінь пошкоджень.
У деяких районах міста можуть бути перебої зі світлом та водопостачанням.
26 листопада росіяни вдарили по Києву балістикою. Зафіксовано влучання у будівлю на території промзони, у нежитлову будівлю, а також у торговельний центр у Деснянському районі.
23 листопада внаслідок атаки російських дронів у чотирьох районах столиці зафіксовано падіння уламків та загоряння автомобілів, зокрема на території об’єкта критичної інфраструктури. Тоді постраждало п’ятеро людей, серед яких є громадянин США.
20 листопада внаслідок атаки балістичних ракет сім людей загинуло, ще 17 дістали поранення. У Голосіївському районі зафіксовано влучання на території об’єкта інфраструктури.
13 листопада уламки російського безпілотника впали на будівлю медичного закладу, внаслідок чого виникла пожежа.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 739-ту добу.
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