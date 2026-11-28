Пролунали вибухи у Києві під час атаки російських дронів.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Вибухи у Києві 28 листопада: що відомо

За словами Кличка, у Києві зафіксовано влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Фахівці оперативно зʼясовують ступінь пошкоджень.

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У деяких районах міста можуть бути перебої зі світлом та водопостачанням.

26 листопада росіяни вдарили по Києву балістикою. Зафіксовано влучання у будівлю на території промзони, у нежитлову будівлю, а також у торговельний центр у Деснянському районі.

23 листопада внаслідок атаки російських дронів у чотирьох районах столиці зафіксовано падіння уламків та загоряння автомобілів, зокрема на території об’єкта критичної інфраструктури. Тоді постраждало п’ятеро людей, серед яких є громадянин США.

20 листопада внаслідок атаки балістичних ракет сім людей загинуло, ще 17 дістали поранення. У Голосіївському районі зафіксовано влучання на території об’єкта інфраструктури.

13 листопада уламки російського безпілотника впали на будівлю медичного закладу, внаслідок чого виникла пожежа.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 739-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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