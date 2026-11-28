Вибухи у Кременчуці: дрон влучив у двір багатоповерхівки, є постраждаліДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Російський безпілотник влучив у двір багатоквартирного житлового будинку в Кременчуці Полтавської області, спричинивши пожежу та пошкодження прилеглих будівель. За попередніми даними, внаслідок атаки травмовані троє людей.
Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
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За інформацією очільника ОВА, у Кременчуці зафіксовано влучання ворожого безпілотника безпосередньо у двір багатоквартирного житлового будинку.
Внаслідок атаки виникла пожежа на відкритій місцевості, а також загорівся балкон однієї з квартир.
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено скління вікон у прилеглих будинках.
За попередніми даними, внаслідок ворожого удару троє людей дістали травми. Остаточна інформація щодо наслідків атаки та стану постраждалих наразі уточнюється.
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