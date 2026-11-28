Російський безпілотник влучив у двір багатоквартирного житлового будинку в Кременчуці Полтавської області, спричинивши пожежу та пошкодження прилеглих будівель. За попередніми даними, внаслідок атаки травмовані троє людей.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Вибухи у Кременчуці 28 листопада: які наслідки атаки

За інформацією очільника ОВА, у Кременчуці зафіксовано влучання ворожого безпілотника безпосередньо у двір багатоквартирного житлового будинку.

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Внаслідок атаки виникла пожежа на відкритій місцевості, а також загорівся балкон однієї з квартир.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено скління вікон у прилеглих будинках.

За попередніми даними, внаслідок ворожого удару троє людей дістали травми. Остаточна інформація щодо наслідків атаки та стану постраждалих наразі уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 739-ту добу.

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