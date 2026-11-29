Двоє неповнолітніх дістали важкі поранення унаслідок вечірньої атаки на Синельникове Дніпропетровської області, що була із застосуванням ударних безпілотників.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Атака на Синельникове 28 листопада: що відомо

За інформацією очільника ОВА, унаслідок атаки на Синельникове пошкоджено приватний житловий будинок, будівлю станції технічного обслуговування та автомобілі.

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Важких поранень зазнали двоє 17-річних хлопців. Обох підлітків госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу.

Крім райцентру, під ворожими ударами у Синельниківському районі також перебували Миколаївська та Богинівська громади. Пошкоджено, зокрема, сільськогосподарське підприємство.

За даними Дніпропетровської ОВА станом на ранок 29 листопада, загалом російські війська понад 20 разів атакували безпілотниками шість районів області.

У Павлограді пошкоджено автомобілі, а в Тернівській громаді — гаражі.

У місті Самар внаслідок ворожих ударів горіли гаражі та автомобілі.

У Нікопольському районі під атаками перебували районний центр, Марганецька та Покровська громади.

У Кривому Розі пошкоджено приватний житловий будинок, спалахнула пожежа.

У Кам’янському внаслідок російської атаки пошкоджено інфраструктуру.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 740-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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