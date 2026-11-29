Уночі проти 29 листопада російська армія здійснила атаку на Вінницю.

Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

Атака на Вінницю 29 листопада: що відомо

За інформацією Вінницького міського голови, під час нічної російської атаки на Вінницю виникла пожежа в одному з гаражних кооперативів.

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Пошкоджено 17 автомобілів, ще чотири згоріли вщент. Руйнувань також зазнали десять гаражів та складське приміщення.

Інформація про травмованих унаслідок атаки на Вінницю 29 листопада не надходила.

Крім обласного центру, під ворожими ударами опинилися й інші населені пункти Вінниччини.

За словами начальниці Вінницької обласної військової адміністрації Наталії Заболотної, у регіоні пошкоджено цивільне підприємство, де постраждала 40-річна жінка. Вона зазнала легких травм, її стан оцінюють як задовільний.

Ще в одному місті Вінницької області вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило покрівлю приватного житлового будинку.

Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки на Вінницю та область.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 740-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Вінницька ОВА

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