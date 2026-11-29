Уранці 29 листопада російські війська здійснили атаку на Житомирську область. Під ударом опинилися дві громади.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Атака на Житомирську область 29 листопада: що відомо

За інформацією ДСНС, внаслідок ранкової російської атаки на Житомирську та Коростенську громади зафіксовано влучання, які спричинили пожежі на територіях торговельного об’єкта та автозаправної станції.

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Крім того, внаслідок ворожих ударів пошкоджено недобудовану споруду.

За словами очільника Житомирської ОВА Віталія Бунечка, росіяни також пошкодили гуртожиток закладу освіти у Коростенському районі.

Рятувальники ліквідували обидві пожежі. Піротехніки ДСНС також обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Відомо, що унаслідок атаки на Житомирську область 29 листопада постраждала одна людина. Її госпіталізували.

Нагадаємо, уночі проти 29 листопада російські війська атакували Україну 140 безпілотниками різних типів, серед яких 93 становили реактивні Шахеди.

За попередніми даними Повітряних сил ЗСУ, до ранку українська протиповітряна оборона збила або приглушила 101 ворожий безпілотник, зокрема 55 реактивних Шахедів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 740-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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