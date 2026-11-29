Нічна атака на Україну 29 листопада: РФ запустила 140 дронів, зокрема 93 реактивнихДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Уночі проти 29 листопада російські війська атакували Україну безпілотниками різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 29 листопада: що відомо
Російські війська розпочали нічну атаку на Україну з 18:00 28 листопада. Загалом противник застосував 140 безпілотників різних типів, серед яких:
- ударні БпЛА типу Shahed, зокрема 93 реактивні;
- безпілотники типу Гербера;
- дрони-імітатори типу Пародія.
Запуски здійснювали з районів Орла та Міллерова у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського, що у Криму.
До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем Сил оборони України.
За попередніми даними Повітряних сил, станом на 07:30 29 листопада українські захисники збили або приглушили 101 ворожий безпілотник типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
Серед знешкоджених повітряних цілей — 55 реактивних Шахедів.
За результатами нічної атаки на Україну зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 27 локаціях та падіння уламків збитих безпілотників ще на 13 локаціях.
Атака на Україну триває — у повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 740-ву добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.