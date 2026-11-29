Уночі проти 29 листопада російські війська атакували Україну безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 29 листопада: що відомо

Російські війська розпочали нічну атаку на Україну з 18:00 28 листопада. Загалом противник застосував 140 безпілотників різних типів, серед яких:

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ударні БпЛА типу Shahed

безпілотники типу Гербера;

дрони-імітатори типу Пародія.

Запуски здійснювали з районів Орла та Міллерова у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського, що у Криму.

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем Сил оборони України.

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 07:30 29 листопада українські захисники збили або приглушили 101 ворожий безпілотник типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Серед знешкоджених повітряних цілей — 55 реактивних Шахедів.

За результатами нічної атаки на Україну зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 27 локаціях та падіння уламків збитих безпілотників ще на 13 локаціях.

Атака на Україну триває — у повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 740-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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