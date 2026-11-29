Унаслідок вибухів у Харкові сьогодні, 29 листопада, постраждали щонайменше 11 людей.

Про це повідомили Харківський міський голова Ігор Терехов та начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи в Харкові 29 листопада: що відомо

За інформацією Ігоря Терехова, внаслідок вибухів у Харкові сьогодні, 29 листопада, зафіксовано влучання у промисловій зоні Немишлянського району. Російські війська завдали удару по місту безпілотником.

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За уточненою інформацією, внаслідок влучання ворожого дрона спалахнули два автомобілі та будівля поштового відділення. Наразі пожежі локалізовано.

За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок вибухів у Харкові 29 листопада зросла до 11, серед них — двоє дітей.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Ліквідація наслідків російського удару триває.

Близько 13:10 стало відомо про ще один ворожий удар – російська армія поцілила біля одного з ринків у Київському районі Харкова. Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, що вранці в Шевченківському районі міста внаслідок ворожого удару по парковці загорівся автомобіль. У Немишлянському районі зафіксовано влучання неподалік житлових будинків, у деяких із них пошкоджено вікна.

Крім того, у Київському районі Харкова російський безпілотник влучив у дах господарської споруди.

Інформації про постраждалих внаслідок попередніх ударів не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 740-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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