Унаслідок вибухів на Вінниччині у неділю, 29 листопада, загинули двоє людей – чоловік та жінка. Ще одна людина зазнала легких травм.

Про це повідомили начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна, вінницький міський голова Сергій Моргунов та ДСНС України.

Оновлено о 19:25.

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Вибухи у Вінниці та області 29 листопада: що відомо про наслідки

Близько 16:00 пролунала серія вибухів у Вінниці.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий сектор однієї з громад поблизу обласного центру.

Зокрема, пошкоджень зазнав житловий будинок, поруч із яким загорілися два мікроавтобуси. Рятувальники вже ліквідували пожежу.

Внаслідок удару травм зазнала жінка, а її 34-річний чоловік та 53-річна мати загинули.

На місці удару продовжують працювати всі відповідні служби. Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Близько 18:00 знову пролунала серія вибухів у Вінниці. За даними мера міста Сергія Моргунова, внаслідок цієї атаки пошкоджено промисловий об’єкт та територію однієї з лікарень.

В ОВА уточнили, що у двох відділеннях лікарні вибито вікна. У зв’язку з цим пацієнтів із пошкоджених відділень переводять до інших.

Мешканців закликають залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги та не поширювати фото й відео, які можуть допомогти ворогу.

Нагадаємо, що під час нічної атаки на Вінницьку область 16 листопада російські війська влучили в об’єкт критичної промисловості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 740-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Нацполіція

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