Вибухи у Вінниці та області: пошкоджено житловий сектор і лікарню, є загибліДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Унаслідок вибухів на Вінниччині у неділю, 29 листопада, загинули двоє людей – чоловік та жінка. Ще одна людина зазнала легких травм.
Про це повідомили начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна, вінницький міський голова Сергій Моргунов та ДСНС України.
Оновлено о 19:25.
Вибухи у Вінниці та області 29 листопада: що відомо про наслідки
Близько 16:00 пролунала серія вибухів у Вінниці.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий сектор однієї з громад поблизу обласного центру.
Зокрема, пошкоджень зазнав житловий будинок, поруч із яким загорілися два мікроавтобуси. Рятувальники вже ліквідували пожежу.
Внаслідок удару травм зазнала жінка, а її 34-річний чоловік та 53-річна мати загинули.
На місці удару продовжують працювати всі відповідні служби. Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.
Близько 18:00 знову пролунала серія вибухів у Вінниці. За даними мера міста Сергія Моргунова, внаслідок цієї атаки пошкоджено промисловий об’єкт та територію однієї з лікарень.
В ОВА уточнили, що у двох відділеннях лікарні вибито вікна. У зв’язку з цим пацієнтів із пошкоджених відділень переводять до інших.
Мешканців закликають залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги та не поширювати фото й відео, які можуть допомогти ворогу.
Нагадаємо, що під час нічної атаки на Вінницьку область 16 листопада російські війська влучили в об’єкт критичної промисловості.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 740-ву добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.