Вибухи в Запоріжжі прогриміли 29 листопада внаслідок російської атаки.

Про це повідомив в. о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Вибухи в Запоріжжі 29 листопада: що відомо

Унаслідок вибухів у Запоріжжі сьогодні, 29 листопада, зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено багатоповерхівки та будівлі двох навчальних закладів.

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Як уточнили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), російські війська завдали по обласному центру авіаударів.

Внаслідок одного з ударів зруйновано приватний будинок. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої 40-річної жінки, а також врятували її 14-річну доньку, яку передали медикам.

Крім того, надзвичайники ліквідували пожежу господарської споруди на площі 50 кв. м. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки.

Внаслідок іншого авіаудару пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок. Рятувальники обстежили багатоповерхівки для пошуку постраждалих та надання їм допомоги. Пошкоджень також зазнали будівлі двох навчальних закладів.

Загалом унаслідок ворожих ударів по Запоріжжю загинула одна людина, ще четверо дістали травм, серед них — 14-річна дівчина.

На місцях працювали всі екстрені служби. Кількість постраждалих та остаточні наслідки вибухів у Запоріжжі 29 листопада уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 740-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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