Уночі проти 29 листопада прогриміли вибухи в Одесі. Ворог пошкодив житлову багатоповерхівку.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Вибухи в Одесі 29 листопада: що відомо

Перед тим, як пролунали вибухи в Одесі, Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух реактивного БпЛА в напрямку міста.

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За інформацією Сергія Лисака, внаслідок нічних вибухів в Одесі сьогодні, 29 листопада, пошкоджено житлову багатоповерхівку.

Як згодом уточнили у ДСНС, під ворожими ударами опинилися 14-поверховий житловий будинок, складські приміщення та фермерське господарство.

У багатоповерхівці внаслідок влучання спалахнула пожежа на рівні четвертого та п’ятого поверхів. Також пошкоджено два легкові автомобілі.

Загинула літня жінка, ще троє людей дістали поранень. Двох із них врятували вогнеборці.

Пожежу в житловому будинку ліквідовано. Психологи ДСНС надали допомогу 13 мешканцям, серед яких двоє дітей. Для допомоги людям також розгорнуто оперативний штаб.

Крім того, внаслідок російської атаки спалахнула масштабна пожежа на складах з іграшками та побутовою технікою. Там постраждали ще двоє людей. Роботу рятувальників ускладнювало сильне задимлення, яке майже повністю обмежувало видимість.

В Одеському районі пошкоджено будівлю фермерського господарства, де загорілися тюки із сіном.

Загалом унаслідок російської атаки на Одещину загинула одна людина, ще п’ятеро постраждали.

До ліквідації наслідків ворожих ударів залучили понад 100 рятувальників ДСНС.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 740-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА

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