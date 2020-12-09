Українська газова галузь – одна з найстаріших у світі. Видобувати “блакитне паливо” на території нашої країни почали ще в 20-х роках минулого століття. Перші великі родовища відкрили на Львівщині. Тоді саме Західна Україна була справжнім нафтогазовим краєм – найбільшим у Європі.

Перевершити західноукраїнські родовища змогли лише з відкриттям Шебелинки в 50-х роках минулого століття. Це родовище на Харківщині стало справді унікальним: його початкові запаси сягнули 650 млрд кубометрів газу.

Згодом у країні відкрили ще низку потужних родовищ: Хрестищенське, Єфремівське, Кегичівське, Пролетарське, Гадяцьке тощо. І вже в 1975-76 роках вітчизняний видобуток газу досяг свого максимуму – 68,7 млрд кубометрів на рік.

Для порівняння: торік в Україні спожили 29,8 млрд кубометрів газу – понад удвічі менше, аніж галузь видобувала в свої найкращі роки.

Що старше родовище – то менший тиск

За весь час із цих та інших родовищ України видобули майже 2 трлн кубометрів палива й нині вони виснажені на понад 75%.

Це означає, що по майже 70 млрд кубометрів на рік добувати з них уже фізично неможливо. Торік у країні видобули лише 20,7 млрд кубометрів. Із них 14,9 млрд кубометрів забезпечила найбільша вітчизняна видобувна компанія – державна Укргазвидобування, що входить до Групи Нафтогаз.

Фахівці нагадують: збільшити обсяги видобутку можливо лише завдяки відкриттю нових потужних родовищ. Тоді як із нинішніх видобуток лише падатиме природним шляхом.

– Ми вже відібрали з родовищ 75-85% запасів. Вони перебувають на завершальній стадії розробки, коли відбувається природне падіння видобутку: тиск газу суттєво падає. Якщо первинні тиски могли бути під тисячу атмосфер, то, наприклад, на нашому флагмані – Шебелинському родовищі – тиск нині від 5 до 8 атмосфер. Цього недостатньо, ми змушені використовувати компресорні станції, – розповідає директор дивізіону Розвідка та видобування Групи Нафтогаз Олександр Романюк.

“Друге дихання” родовищ

Та чи означає це, що на старих родовищах варто взагалі припинити видобуток? Аж ніяк, переконані фахівці. Так, нових рекордів із видобутку вони вже не поставлять, проте підтримувати видобуток із виснажених родовищ на певному стабільному рівні цілком можливо. Саме це в світі успішно й роблять завдяки сучасним технологіям. Тим паче, що в умовах світової кризи подібна “реанімація” старих родовищ – дешевша й швидша за пошук нових, важкодоступних покладів.

Йдеться про так звану інтенсифікацію видобутку. Щоб дати родовищу “друге дихання”, газовики по всьому світу проводять надсучасну геологічну розвідку, бурять горизонтальні відгалуження вертикальних свердловин, здійснюють гідророзриви пластів. Усе це дає змогу дістатися до нових, раніше недоступних покладів газу. Таким чином термін експлуатації родовищ суттєво збільшують.

Віднедавна схожі технології застосовують і в Україні. Нафтогаз таким чином підтримує видобуток на сході країни. До того ж – у співпраці з найкращими сервісними компаніями світу, зокрема Шлюмберже. Ця компанія – найбільший у світі постачальник технологій геологічного моделювання, буріння, видобування та переробки для нафтогазової галузі.

Україна залучає міжнародний досвід “газової реанімації”

Та іноземні компанії готові не лише надавати технології, а й інвестувати в наші родовища. Зокрема, навесні 2020 року Нафтогаз України уперше в своїй історії уклав із західним партнером сервісний контракт із підвищення видобутку.

Міжнародна компанія Expert Petroleum допоможе реанімувати виснажені газові родовища на Західній Україні, вклавши в їх інтенсифікацію впродовж наступних п’яти років близько 1 млрд грн.

Фахівці зазначають: в умовах світової кризи це не лише додасть країні сотні мільйонів кубометрів власного газу, а й дасть змогу освоїти нові технології для підтримки видобутку на решті старих родовищ.

Expert Petroleum вже має відповідний досвід у Румунії та Угорщині. Там видобуток вдалося збільшити подекуди в півтора раза. Тепер настав час України. Займуться одразу 13 малими родовищами.

– Ми плануємо бурити нові свердловини, проводити операції з інтенсифікації наявних свердловин з використанням новітніх технологій в похило-скерованому бурінні, а також модернізувати наземну інфраструктуру для підвищення ефективності експлуатації та зменшення енергоємності, – коментував угоду співзасновник та генеральний директор Expert Petroleum Девід Мартінон.

Контракт уклали на 15 років з можливістю подовження ще на десятиліття. Протягом цього часу мають згенерувати мільярди грн податків. Якщо пілотний проект стане успішним, досвід зі збільшення видобутку зі старих родовищ застосує й решта родовищ країни. Таким чином співпраця з міжнародними інвесторами принесе Україні не лише гроші та газ, а й новітні технології та досвід, необхідні для розвитку галузі.

– Ми приносимо в Україну нові технології і європейські стандарти управління “старими” та “малими” родовищами, які можуть бути поширені на інші наші родовища. Адже більшість нафтогазових активів в Україні – виснажені та невеликі за розміром, – нагадує директор з трансформації Групи Нафтогаз Отто Ватерландер.

Старі родовища – підтримувати, нові – відкривати

Отже, видобуток із виснажених родовищ можна й треба підтримувати. Тим паче в Україні, де з них видобули понад 75-85% запасів. Це просто необхідно, щоб уникнути різкого падіння видобутку в недалекому майбутньому.

Водночас залишкових запасів газу на існуючих ділянках недостатньо для забезпечення всіх потреб країни, констатують фахівці. Тож, якщо ми хочемо стати справді енергонезалежними, потрібно шукати та розробляти нові поклади газу. Ставку пропонують робити на освоєння глибоких горизонтів, поклади нетрадиційного газу в щільних породах та Чорноморський шельф.

– Лише нові поклади газу, з новими тисками та об’ємами дадуть нам змогу видобувати більше, – каже Олександр Романюк. – У своїй новій стратегії видобутку ми хочемо сфокусувати зусилля на пошуку та розвідці великих родовищ як традиційного, так і нетрадиційного газу. Найбільший потенціал – на шельфі Чорного моря. Доведені запаси там можуть сягнути 150 млрд кубометрів.

У такому разі видобуток газу в Україні неодмінно триватиме й далі: як зі старих, так і нових родовищ.

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