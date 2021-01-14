Українці продовжують вступати у шлюби попри пандемію коронавірусу та карантинні обмеження.

Факти ICTV дізналися, чи існують обмеження на реєстрацію шлюбів та проведення весіль в Україні, а також – які дні у 2021 році найсприятливіші для цієї урочистої події.

Весілля під час карантину

Державна реєстрація шлюбу проводиться під час локдауну і після нього у звичайному режимі відповідно до Сімейного кодексу України, повідомляють у прес-службі відділів державної реєстрації актів цивільного стану Києва.

Однак співробітники і громадяни зобов’язані дотримуватися карантинних обмежень – маскового режиму і соціальної дистанції.

Те, що українці можуть вільно планувати шлюби, подавати заяви і реєструвати союзи, підтверджує і юрист Іван Ліберман. Однак під час карантину, а тим паче локдауну до 24 січня 2021 року вони не можуть влаштовувати масові гуляння.

– Кабмін забороняє проводити масові гуляння, де порушуються протиепідемічні заходи. За це їх можуть притягти до відповідальності за порушення карантину. Однак часто штрафи не лякають українців, і вони все одно влаштовують весілля, – каже Іван Ліберман.

І якщо за проведення масових гулянь у громадських місцях, пишні застілля у кафе та ресторанах і власників закладів, і громадян можуть оштрафувати, то за такі заходи у квартирах, на території домоволодінь, дворів відповідальності не буде, адже це приватна територія, а не громадське місце, додає юрист.

Вдалі дні для весіль у 2021 році

2021 рік – не високосний, тому за прикметами він вважається сприятливим для шлюбу.

За православним календарем, протягом року буде 120 сприятливих днів для реєстрації шлюбу та вінчання. Найбільше дат буде у лютому, травні. Небажано планувати весілля на квітень і грудень через суворі пости.

Календар сприятливих днів для весілля на 2021 рік:

січень: 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31;

лютий: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28;

березень: 1, 3, 5;

квітень: 0 (з 15 березня по 1 травня триватиме Великий піст перед Великоднем);

травень: 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31;

червень: 2, 4, 7, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25;

липень: 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30;

серпень: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 29, 30;

вересень: 1, 3, 6, 8, 13, 15, 17, 22, 24, 29;

жовтень: 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31;

листопад: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26;

грудень: 0 (з 28 листопада до 6 січня триватиме Різдвяний піст).

Календар православних свят на 2021 рік

У 2021 році українці, крім державних і неофіційних дат, святкуватимуть низку церковних свят.

Найбільший серед них – Великдень, який буде пізнім і припадає на 2 травня.

Докладний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.