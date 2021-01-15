Топ-5 професій, які можна опанувати під час карантину

Щодня Державна служба зайнятості реєструє по кілька тисяч безробітних. На сьогодні в Україні такий статус мають понад 466 тис. людей – і це тільки офіційні цифри. Порівняно з тим самим періодом минулого року, це на 126 тис. більше.

Найбільше постраждали галузі, пов’язані з масовим відвідуванням людей. Це ресторанний бізнес, торгово-розважальні центри, кінотеатри та туристичний бізнес. Багатьох працівників звільнили чи відправили в неоплачувану відпустку, а роботу у тій самій сфері знайти було складно.

Нині в країні знову триває карантин. За попередніми оцінками, обмеження стосуються приблизно 2,2 млн робочих місць. Тож знову чимало працівників або недоотримуватимуть доходи, або й взагалі залишаться без роботи.

Як вихід – спробувати себе в іншій галузі, яка не так залежна від карантину. Ось п’ять професій, на які можна відносно швидко перевчитися та почати працювати одразу, а то й під час навчання.

ІТ-фахівець

Середня зарплата в Україні: 29 тис. грн

ІТ-сфера – одна з найбільш високооплачуваних та затребуваних на сьогодні. На карантині чимало послуг і бізнесів перекочували в онлайн, тож ІТ-фахівці у 2020-му були на другій сходинці за кількістю вакансій, підрахував портал з пошуку роботи grc.ua.

Одна з найпопулярніших позицій – frontend-розробник. Опанувати таку професію можна на курсах, яких в інтернеті безліч. У середньому навчання триває від чотирьох до шести місяців. Ціна варіюється: від 2,7 тис. до понад 6 тис. грн. Є й інші опції. Навчання на деяких курсах безкоштовне, але, влаштувавшись на роботу, вам упродовж двох років потрібно буде відраховувати 17% від заробітної плати. Такий варіант підходить тим, хто на час карантину не має достатньо коштів, щоб оплатити навчання.

За даними сайту work.ua, frontend-розробник у середньому заробляє 29 тис. грн. На старті, тобто на позиції junior-спеціаліста, можна розраховувати на зарплату у $500 (станом на 15 січня це трохи більше 14 тис. грн). Найдосвідченіші, тобто senior-спеціалісти, заробляють від $3 до $5 тис.

Щоб стати веб-розробником, необхідно вивчити основи програмування, знати англійську, мати гарні комунікаційні навички, а також вміти шукати інформацію в інтернеті.

— В ІТ все дуже швидко змінюється. Це нормально, коли ти чого не знаєш. Є якась база, від якої ти відштовхуєшся, як табличка множення, але, звісно, є купа різних кейсів, є різні ситуації, коли тобі просто потрібно гуглити, – розповідає веб-розробник Денис Гришко.

Рієлтор

Середня зарплата в Україні: 25 тис. грн

Навіть під час першого локдауну люди продовжували купувати, продавати та орендувати нерухомість, кажуть експерти. Тому для ріелторів знайдеться робота і під час карантину.

Перевага цієї професії в тому, що в ній університетська освіта відіграє другорядну роль. На першому місці – вміння спілкуватися з клієнтом та підлаштуватися під його потреби. Потрібні знання та навички можна здобути вже на роботі або ж пройти освітні курси. Хоча їх не так багато, як для ІТ-сфери. Вартість курсів коливається в межах 4-4,5 тис. грн. Також навчання проводять рієлторські компанії, коли беруть на роботу.

На сайті work.ua середня зарплатня рієлтора в Україні – 25 тис. грн. Ця сума в різних компаніях вираховується по-різному. Подекуди у працівників немає фіксованої ставки, і вони заробляють лише на відсотках від продажу. Але завжди заробіток рієлтора залежить від його активності.

За словами роботодавців, важливо, щоб людина була комунікабельною, доброзичливою, готовою до гнучкого графіка. Наприклад, якщо клієнту потрібно зустрітися в суботу, то рієлтор повинен спланувати свій час так, щоб це стало можливим.

Майстер манікюру

Середня зарплата в Україні: 12,5 тис. грн

Майстри манікюру можуть працювати як на салон, так і на себе. Навчитися цьому ремеслу можна на різноманітних курсах. Ціни залежать від міста, наповнення та тривалості навчання: є курси за 1,5 тис. грн, а є за всі 11,5 тис. Навчання триває від місяця до двох. Отримавши сертифікат, уже можна ставати до роботи, але на цьому не слід зупинятися. Що більше в майстра навичок, то більше він зароблятиме.

Середня зарплата майстра манікюру за даними work.ua – 12,5 тис. грн. Можна працювати на салон, тоді вам платитимуть ставку чи відсотки від заробітку. Або орендувати приміщення та працювати на себе.

Для цієї роботи важливі не лише навички манікюру, а й психологія.

— Людина має любити людей. Любити спілкуватися і водночас не бути нав’язливою. Мати схильність до психологічного аналізу. Відчувати людей і що вони хочуть чи не хочуть, навіть якщо вони цього не говорять, – пояснює героїня нашого матеріалу Вікторія Трішкін.

Оператор call-центру

Середня зарплата в Україні: 11 тис. грн

Викликати таксі, купити онлайн, розібратися з рахунками, отримати консультацію на гарячій лінії – з цими та багатьма іншими питаннями нам допомагають впоратися оператори call-центру. Роботодавці кажуть, що під час першого карантину попит на такі послуги зріс, тож і вакансій побільшало. А от людей – не вистачало.

Середня заробітна плата оператора, за даними work.ua, становить 11 тис. грн. Роботодавці пояснюють, що за основу беруть погодинну оплату праці. Тому можна заробляти й більше, а за якісну роботу отримувати бонуси.

Прийти в таку професію можна з нуля. Головне – опанувати матеріал проекту, з яким потрібно буде працювати, а також освоїти навички оператора на навчанні в самій компанії. Важливо бути ввічливим, терплячим, посидючим та готовим до складних ситуацій, наприклад нервових клієнтів. А ще – любити поговорити. Герой нашої історії Артем приймає від 70 до 200 дзвінків на день.

Продавець

Середня зарплата: 10 тис. грн

За словами експертів ринку праці, це найбільш живуча професія, яка спокійно переживе локдаун. Навіть якщо магазини зачиняться, продавці можуть бути фасувальниками, мерчендайзерами і тому подібне. Така робота не потребує великої кваліфікації.

Із плюсів – у багатьох мережах супермаркетів є соціальний пакет, який зазвичай охоплює страхування життя та знижки в магазині. Інколи навіть допомагають із житлом. Зарплата, однак, невелика – в середньому продавці-консультанти отримують 10 тис. грн на місяць. У преміумсегменті ця сума може досягати й 20 тис.

Але часто це робота на ногах, яка потребує не тільки фізичної, а й емоційної стійкості. Адже, насамперед, потрібно працювати з людьми.

У сфері торгівлі можливий непоганий кар’єрний ріст. У межах одного магазину спробувати себе на різних позиціях: герой нашого репортажу Ярослав за три роки був і продавцем, працював на касі, а тепер працює на онлайн-замовленнях. У майбутньому він може стати заступником адміністратора магазину, а потім і адміністратором.

Пандемія навчила нас швидко адаптуватися до нових реалій, ми вже звикли працювати дистанційно, опанували нові технології та автоматизували чимало процесів.

У 2021-му році на нас чекають нові виклики. Ми не здивуємося, якщо з’являться нові професії, про які ми раніше навіть і не здогадувалися. А для них – знадобляться нові люди, тож, можливо, це ваш шанс опанувати новий фах!