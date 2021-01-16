Як схуднути після нового року – поради від зірок та дієтолога

Схуднути, правильно харчуватися, займатися спортом – це те, чого українці бажають собі в новому році. І не дивно. Бо в новорічні свята за 10 днів люди з’їли стільки, скільки у звичайні дні не подужали б за місяць. А після довгого переїдання саджають себе не сувору дієту.

Жують лише травку чи листя капусти і забороняють собі навіть дивитися на солодке й мучне. Але вага не поспішає зменшуватися. А все тому, що такий підхід не працює.

Найкращі дієтологи України та фітнес-тренери розповіли, як ефективно та правильно схуднути.

Зірки шоу-бізнесу поділилися, що їдять, аби тримати себе у формі, а прима-балерина національної опери Олена Філіп’єва зізналася, що насправді роблять балерини аби бути завжди стрункими.

Багато хто мріє про фігуру балерини. Худорляву, струнку. Зірка національної опери, прима-балерина Олена Філіп’єва пурхає сценою, немов метелик. За лаштунками – щоденні тренування до сьомого поту протягом 30ти років.

– Я не буду виходити (на сцену, – Ред.) в складному спектаклі, поки я не приведу себе в форму.

Бо закони театру – жорстокі. За набрані кілограми, незважаючи на таланти та попередні заслуги, артистів – звільняють. Але ось що цікаво: на дієтах балерини не сидять.

– Іноді дуже хочеться… ну буває у нас таке, хочеться оселедця, картоплі смаженої, ну чому б і ні. Балерини їдять. Просто коли сильне навантаження – воно все втрачається.

За один спектакль прима національної опери може скинути 2 кілограми. Щодо її раціону, то їсть Олена всього і потроху. Після шостої – переважно овочі та фрукти. І головне правило – кожного дня вживати суп.

– Я варю (суп, – Ред.) на бульйоні з курочки, індички. Суп у нашій родині – це обов’язково, він і не калорійний, і насичує організм так, що потім їсти довго не хочеться.

Фізичні навантаження та ніяких дієт. Такий спосіб життя веде й інша прима, точніше – королева ночі, Оля Полякова. Вона демонструє свою струнку фігуру на концертах, у соцмережах, на світських заходах. При цьому багато їсть і не боїться набрати зайві кіло.

– Дві години гасаю на сцені, і тому я багато їм, дуже – мені потрібна енергія.

Та все ж у Полякової є табу.

– Не їжте тіста. Воно заліплює кишки, дає слиз, не їжте тіста. Молока і тіста.

Ні молока, ні тіста, та й взагалі нічого не їсть артистка Ольга Горбачова, коли хоче позбутися зайвих кілограмів.

– Я, наприклад, практикую один раз на тиждень 24 години не їсти – це такий антиейдж прекрасний.

Це називається інтервальне голодування – ефективний і абсолютно безкоштовний спосіб схуднути. Утримуєтесь від їжі й п’єте лише воду певну кількість годин. Але – увага! Така схема підходить для тих, хто не має проблем зі здоров’ям, зазначає дієтолог Ольга Безугла.

– Якщо ви людина, у якої є захворювання кишково-шлункового тракту, соматичні захворювання, я б не радила практикувати інтервальне голодування. Якщо ви здорова людина, то спершу ми повертаємось до базового раціону з вечерями, прибираємо солодощі, і за два тижні можна починати практики з інтервального голодування. Якщо ви будете витримувати 12 годин паузи між вечерею і сніданком – це вже є практика інтервального голодування.

Інтервал між вживанням їжі може сягати й 24 годин. За цей час наші клітини оновлюються, а організм омолоджується, додає дієтолог Оксана Скіталінська.

– В кожній нашій клітині відкладається так зване молекулярне сміття. І коли ми відмовляємося на 16 годин від їжі, в клітинах активуються певні ферменти, які це сміття захоплюють і перероблюють. Утворюють із них якісні білки і так далі.

Та найкращою, збалансованою дієтою, лікарі називають Середземноморську – у всьому світі вона визнана найефективнішою. Із раціону виключаєте червоне м’ясо та прості вуглеводи – печиво, цукерки тощо. І не їсте всього, що містить цукор.

Дієтолог Яна Кравченко розповідає, що навіть у таких фруктах, як хурма, банан та виноград, цукру достатньо, аби погладшати на пару кіло.

– Середземноморська дієта – найкраща та найефективніша. Вона збалансована. Передбачає вживання: білого м’яса – тричі на тиждень; морепродуктів, які містять величезну кількість омега-3; великої кількості овочів: 50% сирих, 50% тушкованих. Горіхи вживайте не смажені, не солоні. Можна їсти варені яйця. І пити багато води.

Із фруктів можна їсти цитрусові. Вони мають низькоглікемічний індекс, тобто не підвищують рівень цукру в крові людини і мають гарну антиоксидантну дію.

Та для ідеального й ефективного результату вам потрібно знати золоту формулу схуднення, каже Яна Кравченко.

– 35 відсотків – це спорт, 35 відсотків – це харчування, і решта – це сон. Нічим особливо не перейматися, тому що стрес надзвичайно руйнує і старить організм. Існують – сон, медитація, фізична активність, а один-два рази на тиждень відмовляйтеся від вечері.

Робіть хоча б 10 тисяч кроків на день, а також – базові й безпечні фітнес-вправи. Їх показує той, хто знається на схудненні – Ігор Обуховський, фітнес-тренер. Він допоміг схуднути десяткам людей на проекті Зважені та щасливі.

– Я продемонструю три базові вправи, ми їх будемо робити у кількості трьох підходів по 15 разів. Це займатиме не більше 15 хвилин, і якщо їх робити кожного дня, результат не змусить себе чекати.

Перша вправа – підйом зі стільця на носочки. Витягуємо руки вперед, робимо вдих, підіймаємося і знову опускаємося на стілець. Важливо приземлитися туди, звідки вставали. Задіяні всі м’язи ніг. З кожним тижнем збільшуйте кількість вправ.

– Друга вправа – на прес. Ляжте на килимок, ноги покладіть на стілець. Правою рукою тягніться до лівої ступні і навпаки. Повторюйте вправу 15 разів по 3 підходи. Прості рухи, але прес стане у вас залізним.

І остання вправа – класичні віджимання на колінах. Для початку робіть 5 разів по три підходи.

– Норма здорового схуднення – це кілограм на тиждень. При регулярному тренуванні й активності ходьби по 5 кілометрів у вас це вийде. Ну і звичайно при дотриманні здорового харчування: залишити 3-4 прийоми їжі й не під’їдати.

Тобто 3 кілограми за місяць можна скинути спокійно. І у вас, дорогі читачі, є ще час підготуватися до пляжного сезону. Але не баріться із цим, бо літо вже за 19 тижнів.