Рік відновлення, відтанення, реабілітації – як 2021 рік тільки не називали. Але в українській політиці рік хоч і новий, а проблеми – старі.

Все частіше виникає невдоволення у бік Кабміну, навіть від народних депутатів. Виникло питання, чи не задумають раптом змінити Дениса Шмигаля на посаді прем’єр-міністра. Але ж кого зможуть поставити на його місце? Кандидатур не багато. Наприкінці 2020 року, наприклад, активно на заміну пропонували Юрія Вітренка, який зараз є першим віце-прем’єром і міністром енергетики. Проте після нововведення з тарифами, його шанси зменшуються.

Є варіант звернутись за допомогою до старих голів уряду. Проте експерти сумніваються, що це буде вигідно для Володимира Зеленського. Тому все більше фахівців впевнені, що Шмигаль залишиться на посаді надовго.

Залишається також відкритим питання про загальні вибори та розпуск Верховної Ради. Та до нього нардепи ставляться скептично і вважають, що подібні погрози та припущення звучали вже неодноразово. А отже, розпуск парламенту є малоймовірним. Але ризик все ж є, оскільки монобільшість – партія Слуга народу – не перестає штампувати скандали. Чим неодмінно продовжуватиме користуватись опозиція.

Перехопити ініціативу й відвернути увагу від історії з перевиборами і тарифами влада може завдяки улюбленій темі – народовладдю. 2020 року Президент Володимир Зеленський вже зробив першу спробу у вигляді соцопитування.

Ще один спосіб відволікти увагу – економічні успіхи. Тим більше, що після коронакризового 2020 року, в новому – фахівці обіцяють українській економіці довгоочікуване зростання.

Дуже добра ситуація на світових ринках. Ціни на українські продукти, такі як руда чи метал зашкалюють, загалом ситуація є приємною для економіки.

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Золотовалютні резерви країни вже сягнули 10-річного максимуму, що не могло не позначитися і на стійкості гривні. Тому фахівці прогнозують стабільність національної валюти. Натомість, може прискоритися інфляція, а відповідно й зростуть ціни. Насамперед, на продукти харчування. Неоднозначні прогнози щодо співпраці з МВФ і все ж після реформ важко буде розраховувати на фінансову підтримку.

Але чи не найбільший камінь спотикання в 2021 році – Конституційний суд, проблему з яким владі так і не вдалося вирішити. Володимир Зеленський хоч і відсторонив від виконання обов’язків голову КСУ Олександра Тупицього, але в самому суді не визнають президентський указ, назвавши його юридично нікчемним.

Робити прогнози – справа невдячна, тим більше, коли в світі все ще вирує коронавірус. Але й для розуміння, що чекає на нас в найближчій перспективі, без прогнозів не обійтися.

Також важливі зміни варто чекати від цін на газ у 2021 році. Все завдяки нововведенням уряду та ринку газу в Україні.