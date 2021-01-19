Очисник повітря DAIKIN знищує вірус SARS-CoV-2

Останнє дослідження очисників повітря виробництва Daikin (Японія), проведене професором Шігеру Кіува (Департамент Біомедичних наук Токійського університету) і групою науковців під керівництвом професора Морікава (Департамент Мікробіології Наукового Університету Окаями), підтвердило знищення нового коронавірусу SARS-CoV-2 після впливу на вірус упродовж трьох годин. Це відбувається завдяки технології стримерного розряду Flash Streamer (власна розробка компанії Daikin), яка розщеплює шкідливі речовини шляхом їх окислення.

Flash Streamer випускає потік високошвидкісних електронів, які взаємодіють із молекулами повітря, в результаті чого утворюються чотири нові елементи: так званий збуджений азот, збуджений кисень, а також гідроксильний радикал (ОН) і радикал кисню. Якраз ці елементи і руйнують шкідливі речовини. У випадку з вірусами масивний стримерний розряд б’є по них, фрагментуючи і розкладаючи віруси на безпечні елементи шляхом окислення. Дослідження ефективності очищувачів Daikin щодо знищення вірусів проводились і раніше – як у Японії, так і в інших країнах.

Наприклад, Дослідницький центр екологічних наук Кітасато раніше підтвердив, що вірус A-H1N1 видаляється вже через годину роботи очищувача.

Отже, за допомогою очисників Daikin повітря в приміщенні стає справді чистим і безпечним. Не випадково, очищувачі Daikin часто використовують для поліпшення якості повітря в дитячих і медичних закладах. Але їх може використовувати будь-хто в себе у квартирі, будинку чи офісі.

Компанія Ліконд, офіційний дистриб’ютор Daikin в Україні, нещодавно повідомила про надходження нових моделей очисників Daikin на український ринок (МC55W і MCK55W з функцією зволоження). Крім високої ефективності, фахівці та споживачі відзначають простоту та зручність використання, а також привабливий дизайн очисників марки Daikin.