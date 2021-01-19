Початок 2021 року. Гривня не зміцнюється, локдауни продовжуються. В умовах нестабільності вкладатися у бізнес або нести гроші в банки – українці не поспішають. Тож експерти очікують, що люди й далі інвестуватимуть в нерухомість.

Майже кожен забудовник намагається здешевити квартири, щоб на його квартири був попит.

Якщо ти отримав дозвіл на будівництво, з усіма розрахувався: з Офісом президента, ДАБІ, екологами, санітарами, ти шукаєш спосіб, як знизити собівартість метру.

Наприклад, цегла М75 на 25% дешевша, ніж більш якісна М100. Цемент марки 300 – вам обійдеться і взагалі на третину дешевше, ніж значно міцніший М500.

Так само можна заощадити на дешевих дверях, вікнах. І майже вдвічі зекономити на фасаді будинку, якщо замість мінеральної вати утеплювати його пінопластом.

А забудовники, які намагаються витримати якість, не можуть конкурувати на ринку, бо не можуть дати ціну нижчу ринкової на 15-20%.

Як зрозуміти, що з вашим житлом, в яке ви інвестували, щось не так?

Перш за все, фахівці радять звертати увагу на темпи будівництва. Будинок в 17-25 поверхів при сучасній технології будується 2-2,5 роки. Якщо пройшов рік, а збудовано 3-4 поверхи, мають бути питання до забудовника.

Наступний крок – огляд загального стану будинку. Якщо вже забудовник економить ззовні, то і всередині можуть бути сюрпризи.

Всередині треба уважно подивитися на якість кладки стін.

Перше – це шви. Шви, які шви – така і якість. Друге – гідроізоляція. Чи є потьоки десь, нерівності, купки десь чогось, ви це бачите візуально, – архітектор Віктор Глеба.

Якщо будинок цегляний – цегла має бути без тріщин і не кришитися. Бо інакше вона лежала роками під відкритим небом, втрачаючи якість.

Якість цементу теж перевірити просто. Спробуйте відламати шматочок розчину: якщо він легко ламається, то цементу там або мало, або він неякісний.

Та одне з найбільш дискусійних питань – матеріали стін. Цегла, звісно, поза конкуренцією. Але питання, яка: біла чи червона. Червона цегла виграє.

Скільки коштують квартири у Києві

У 2019 році ціни на однокімнатні квартири в Києві стартували від $35 тис. у Деснянському та Святошинському районах і досягали $108 тис. у Печерському.

Однак найбільше житло подорожчало в Голосіївському, Дніпровському та Дарницькому районах, а єдиним районом, де подешевшало, став Шевченківський. А от найбільший вибір квартир у Дарницькому районі.