Тарифи в Україні злетіли у перший же день 2021 року. Найбільший сюрприз громадяни отримали від постачальників блакитного палива. У січні газ подорожчав у середньому на гривню за кубометр. У деяких регіонах ціна підскочила до 10 грн.

Не краща ситуація і з опаленням. Здорожчання відчули усі українці. Скаржаться, що з літа ціни у платіжках зросли майже втричі. Виплачувати за комуналку доводиться кожного місяця по декілька тисяч. Тому багато хто, особливо в селах, відмовляються від газу та переходять на опалення дровами.

Такі дії викликали бурю антитарифних протестів по всій Україні. Люди вимагають зменшити ціни та не змушувати віддавати усю заробітню плату за комунальні послуги.

Експерти пояснюють такі різкі здорожчання реформами, які ввела влада на вимогу МВФ. Від серпня минулого року держава відпустила газові ціни у вільне плавання. Тепер їх формує ринок. Але додаткового удару по кишеням українців додав ще й стрибок транспортування блакитного палива. Плата за доставку подекуди підскочила вдвічі та навіть більше.

Окрім того, трейдери намагаються відбити кошти за минулу зиму, яка виявилась напрочуд теплою та принесла збитки. Але залишається питання із різною платою за транспортування. Наприклад, у Києві вона найнижча – лише 37 коп. за кубометр. У Київській області – уже 1,86 грн. А на Полтавщині – і зовсім 3,14 грн.

Керівник Міненерго Юрій Вітренко пояснює це тим, що у місті одна труба йде до будинку, у якому живе сотні людей. З іншого боку інша ситуація буде у селах та малозаселених населених пунктах.

На тлі тарифних протестів влада взялася нашвидкуруч переглядати свої ж рішення. Тому президент, уряд та депутати збиралися на кілька термінових нарад. У результаті, вирішили: ціну на газ до кінця опалювального сезону регулюватиме держава. Метр кубічний палива побутовим споживачам обіцяють по 6,99 грн.

– Якщо ви хочете постачати населенню газ, ви не можете постачати за ціною більшою. Хочете – постачайте за меншою ціною, хочете – не постачайте, але більшої ціни бути не може, – наголошує Юрій Вітренко.

Але такі методи геть не в’яжуться з вільним ринком. І оголосили про них у саме той момент, коли до Києва нарешті приїхала місія МВФ – домовлятися про новий транш. Президент Зеленський вже заявив: реформи не згортаються, їх лише призупиняють на час карантину.

Знизити ціну на газ уряд обіцяє з лютого й до кінця опалювального сезону. Утім за січень нам доведеться заплатити, як кажуть, на всю котушку.

Також екс-прем’єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман заявив, що мінімальну ціну на газ можна було встановити у 2019 році і палива для цього було вдосталь.