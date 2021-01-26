Кожного ранку до однієї і тієї ж зупинки в спальному районі на лівому березі Києва під’їжджають і автобуси, і тролейбуси, і всюдисущі маршрутки.
Власники бусиків ще в 1990-х роках домоглися прокладення своїх маршрутів там, де курсує громадський транспорт.
Як наслідок – комунальні перевізники несуть збитки, а приватні – плодяться. Україна – чи не остання країна Європи, де основним міським транспортом лишаються старі незручні маршрутки малої місткості. Комфорту – нуль, а вся оплата – готівкою, яка йде повз бюджет та податки.
Тож і не дивно, що власники маршруток не хочуть прощатися з цим пережитком 1990-х років. Про що красномовно засвідчили торішні бандитські розбірки у Броварах. Там з боями з’ясовували, хто возитиме пасажирів до Києва.
Ще одна причина – відсутність якісного муніципального транспорту в містах. Застарілий рухомий склад оновлюється дуже повільно, бо ж дорогий навіть для столиці.
Водночас ще більш складна ситуація з тролейбусами та трамваями. Останніми роками Київ хоч і побачив нові комфортні трамваї, але проблема не зникла.
Для того, щоб такими темпами оновити весь склад електротранспорту – столиці знадобиться понад 10 років. Маршрутки ж за нинішніх умов і взагалі немає сенсу оновлювати. Бо їх власники стали жертвами своїх же підкилимних схем.
В асоціації перевізників Києва кажуть, що приватні маршрутки, на відміну від комунального транспорту, ніхто не дотує. Тож і утримувати їх за нинішньої вартості проїзду стає важче.
Деякі міста, в яких дійшло до колапсу, заворушилися. Наприклад, в Івано-Франківську почали закуповувати навіть старі тролейбуси і вже змирилися з тим, що транспорт є дотаційним.
Аналогічним шляхом пішли і в Маріуполі. Тут міська влада закупила відремонтовані чеські трамваї та нові автобуси, а також змогла забезпечити порядок на центральних маршрутах. Мешканці відчули різницю.
Щоб навести лад в перевезеннях, уряд розробив законопроект, який повністю змінює взаємодію транспорту з містами.
Якщо раніше перевізник утримував свої автобуси за рахунок коштів, зібраних за проїзд, то тепер місто укладатиме з ним договір, виставляючи свої умови роботи на маршруті.
Самі перевізники визнають, що якщо закон і справді дозволить їм довго працювати на маршрутах – вони будуть зацікавлені відмовитися від автомотлоху.
У Києві п’яний водій маршрутки наїхав на велосипедиста
У Києві водій маршрутки не помітив велосипедиста та наїхав на нього, потім з’їхав з дороги.
Постраждалий велосипедист отримав травми та був госпіталізований. Патрульні склали на водія маршрутки протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП