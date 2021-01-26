Кожного ранку до однієї і тієї ж зупинки в спальному районі на лівому березі Києва під’їжджають і автобуси, і тролейбуси, і всюдисущі маршрутки.

Власники бусиків ще в 1990-х роках домоглися прокладення своїх маршрутів там, де курсує громадський транспорт.

Як наслідок – комунальні перевізники несуть збитки, а приватні – плодяться. Україна – чи не остання країна Європи, де основним міським транспортом лишаються старі незручні маршрутки малої місткості. Комфорту – нуль, а вся оплата – готівкою, яка йде повз бюджет та податки.

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Тож і не дивно, що власники маршруток не хочуть прощатися з цим пережитком 1990-х років. Про що красномовно засвідчили торішні бандитські розбірки у Броварах. Там з боями з’ясовували, хто возитиме пасажирів до Києва.

Ще одна причина – відсутність якісного муніципального транспорту в містах. Застарілий рухомий склад оновлюється дуже повільно, бо ж дорогий навіть для столиці.

Водночас ще більш складна ситуація з тролейбусами та трамваями. Останніми роками Київ хоч і побачив нові комфортні трамваї, але проблема не зникла.

Для того, щоб такими темпами оновити весь склад електротранспорту – столиці знадобиться понад 10 років. Маршрутки ж за нинішніх умов і взагалі немає сенсу оновлювати. Бо їх власники стали жертвами своїх же підкилимних схем.

В асоціації перевізників Києва кажуть, що приватні маршрутки, на відміну від комунального транспорту, ніхто не дотує. Тож і утримувати їх за нинішньої вартості проїзду стає важче.

Деякі міста, в яких дійшло до колапсу, заворушилися. Наприклад, в Івано-Франківську почали закуповувати навіть старі тролейбуси і вже змирилися з тим, що транспорт є дотаційним.

Аналогічним шляхом пішли і в Маріуполі. Тут міська влада закупила відремонтовані чеські трамваї та нові автобуси, а також змогла забезпечити порядок на центральних маршрутах. Мешканці відчули різницю.

Щоб навести лад в перевезеннях, уряд розробив законопроект, який повністю змінює взаємодію транспорту з містами.

Якщо раніше перевізник утримував свої автобуси за рахунок коштів, зібраних за проїзд, то тепер місто укладатиме з ним договір, виставляючи свої умови роботи на маршруті.

Самі перевізники визнають, що якщо закон і справді дозволить їм довго працювати на маршрутах – вони будуть зацікавлені відмовитися від автомотлоху.

У Києві п’яний водій маршрутки наїхав на велосипедиста

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Постраждалий велосипедист отримав травми та був госпіталізований. Патрульні склали на водія маршрутки протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП