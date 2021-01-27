Упродовж усього життя ми спимо 20-25 років. За середньою статистикою, це сім годин на день. Хоча ще 100 років тому ми спали всі дев’ять. Люди подарували собі дві години реальності. Та чи додалося при цьому здоров’я? Як недосип позначається на нашому здоров’ї та якості життя? І до кого звертатися із найпоширенішою хворобою людства – безсонням?

Досвідчені психологи й неврологи дадуть вам поради й допоможуть визначити причини безсоння та його різновиди. Ми звернулися навіть до українських військових, які розкрили нам таємницю техніки швидкого засинання за сім хвилин.

У 1880 році американський науковець Томас Едісон винайшов лампу розжарення. Він і не підозрював, що створив справжні ліки від сну. Штучне освітлення позбавило людей необхідності вставати й засинати разом із сонцем. Але саме в темряві, уві сні, виробляється важливий для нашого здоров’я гормон – мелатонін, який захищає нас від стресів, передчасного старіння, простудних і навіть онкологічних захворювань, розповідає психолог Роман Мельниченко.

– Ми маємо перебувати в напівтемряві, щоб у нас виділився гормон, який відповідає за сон. Якщо завтра рано вставати, нічого не дивіться за півтори години до сну, оскільки телевізори, ноутбуки, телефони працюють у синьому спектрі. Саме цей спектр і блокує виділення мелатоніну.

Якщо сон триває менше восьми годин, в крові накопичується особливий білок – амілоїд. Він руйнує стінки судин, провокує хвороби серця. Людина, яка спить менше за сім годин, втрачає до 30% імунних клітин, які не дають розмножуватися в організмі бактеріям і вірусам. Якщо людина спить менше ніж шість годин – коефіцієнт інтелекту зменшується на 15%. А ризик ожиріння збільшується на 23%, розповідає невролог Тетяна Кузьміна.

– Нестача сну – це і наш зовнішній вигляд, і можливе ожиріння, і артеріальна гіпертензія, що може призвести до серцево-судинних захворювань, інфарктів, інсультів.

Сон можна порівняти з антивірусною програмою, яка знаходить і усуває усі помилки в системі. Уві сні активуються основні імунні клітини. Тому часто говорять – людина одужує уві сні. Робота над помилками триває в кожному органі – клітини шкіри оновлюються, відбувається вироблення колагену, який є основою шкірних покривів і забезпечує їх еластичність і міцність. Коли людина не досипає, процес старіння посилюється, ламається та тускніє волосся, нігті.

– Майже в усіх сьогодні є порушення сну, тому що порушена гігієна сну. Люди дуже довго не можуть заснути – до 23.00, до 00.00, до першої години ночі. Потім вони рано встають на роботу, і так накопичується хронічна втома. Ще пізніше – взагалі спати не можуть. Безсоння – це сильна патологія, яку потрібно лікувати, наголошує психотерапевт Роман Мельниченко.

Коли людина не може заснути, в її організмі починає діяти той самий гормон стресу, який ми накопичили за день, він блокує роботу іншого гормону – мелатоніну. Навіть думки, про те, що скоро ранок, а ви досі не спали, підвищують тривогу, а водночас і стрес.

– Напружені думки посилюють стрес. Тому потрібно це коло перервати. Основне призначення гормону стресу – рух: бігти, тікати, щось робити. М’язи його перероблюють і спалюють, розповідає психотерапевт Роман Мельниченко.

Тому, якщо ви довго не можете заснути, встаньте, пройдіться із кімнати в кухню, помийте посуд чи підлогу, завантажте пральну машину. А щойно відчуєте сонливість – одразу йдіть до ліжка. А ще лікарі радять після робочого дня побігати на доріжці або вийти на пару зупинок раніше і пройтися пішки додому.

– Якщо ви за день накопичили багато стресу, і в м’язах ще багато стресових гормонів, то коли ви пробуєте розслабитися, вони потрапляють із м’язів у кров, і створюється надлишок цих гормонів.

Як заснути за сім хвилин будь-де?

Цілий курс швидкого засинання розробили військові психологи для українських солдатів, щоб ті навчилися засинати за сім хвилин у різних умовах. Він ґрунтується на фізичних вправах та правильному диханні. Військовослужбовцям перед засинанням рекомендують лягти рівно на спину, руки покласти вздовж тіла, голову відкинути назад, очі закотити під лоб.

Далі слід трохи висунути язик і вдихати на чотири рахунки. Потім солдат на шість секунд затримує дихання і після цього швидко виштовхує з себе повітря. Достатньо 6-7 таких кіл і людина засинає, запевняє військовий психолог Віталій Бурденюк.

– Сон для військовослужбовця – це один із елементів успішного виконання службових завдань. Я навіть сказав би – основа. Останні напрацювання країн НАТО також про це свідчать. Також сон впливає на швидкість і реакцію військовослужбовця, адже це першооснова його діяльності.

Є ще один комплекс, який солдати впродовж трьох місяців щодня виконують перед сном, щоб тіло звикло розслаблятися. Одна вправа займає чотири хвилини.

Перша вправа: розслабленими руками робіть рухи наче ви себе обіймаєте і постукуйте себе по спині.

Друга вправа– рух на ковзанах. Переходьте із п’ятки на носок, руками робіть рухи наче щось із себе скидаєте.

Третя вправа, яка допоможе стати усім хребцям на місце, – легкий танець. У положенні стоячи правою рукою намагайтесь дотягнутися до лівої ступні і навпаки. Змінюйте руки і ноги в швидкому темпі.

У сучасному світі 75% випадків безсоння пов’язані з тривогою, психологічним стресом та депресією, каже невролог Тетяна Кузьміна. 25% недосипів пов’язані з хворобами внутрішніх органів. Тому щоб напевне знати, як і чим лікувати цю хворобу, зверніться насамперед до невролога.

– Має сенс визначити причину безсоння. Це внутрішнє захворювання, яке провокує порушення сну, чи тривожність. Якщо це тривожність, то мої рекомендації такі: легкі седативні препарати та відмова від трилерів і фільмів жахів перед сном. Також слід відмовитися від кави, шоколаду, кока-коли та чаю. Душ чи ванну приймати за дві години до сну.

Таке явище, як сон, і досі повністю не вивчене. Але зрозуміло одне, якщо ми втручатимемося в його природу, погіршуватиметься якість життя. Це призведе до руйнування організму. Сон – це наріжний камінь здоров’я та довголіття людини.