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У латексі і з леопардами: 10 найсексуальніших образів Анджеліни Джолі

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі святкує свій День народження. Їй виповнилося 44 роки! Факти ICTV зібрали найспокусливіші образи зірки.

У латексі і з леопардами: 10 найсексуальніших образів Анджеліни Джолі

Анджеліна Джолі – одна з найбільш затребуваних у світі акторок, а також відома як кінорежисер, сценарист, успішна фотомодель та посол доброї волі ООН. Джолі вважається іконою стилю і, за деякими даними, найкрасивішою жінкою планети.

Кар’єра Джолі почалася наприкінці 80-х.

Тоді 14-річну Анджеліну запросили працювати моделлю на показах одягу, переважно до Нью-Йорку, Лос-Анджелесу та Лондона. Крім того, вона з’явилася у декількох музичних відеокліпах, у тому числі Rolling Stones (Anybody Seen My Baby, 1997) і Meat Loaf (відео Rock’n’Roll Dreams Come Through, 1994). У 16 років вона активно почала грати у театрі.

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Успіх в індустрії кіно до Джолі прийшов трохи пізніше. Офіційною першою кінороботою Анджеліни Джолі вважається зіграна нею у 1993 році роль людиноподібного робота на ім’я Казелла Кеш Різ у низькобюджетному фантастичному бойовику Кіборг 2: Скляна тінь. Особливої слави цей фільм Анджеліні не приніс.

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У латексі і з леопардами: 10 найсексуальніших образів Анджеліни Джолі / 9 фотографий

Справжнє визнання прийшло до неї у 1997 році після участі у телевізійному фільмі Джордж Уоллес – тоді Анджеліну Джолі номінували на телевізійну премію Еммі, а також вона отримала Золотий глобус.

Серед найбільш відомих фільмів за участю Анджеліни – блокбастери Лара Крофт: Розкрадачка гробниць, Містер і місіс Сміт, Турист, Малефісента і багато інших.

До слова, студія Walt Disney опублікувала перший трейлер фільму Чаклунка: Володарка темряви з Анджеліною Джолі.

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