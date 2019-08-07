Зірка української естради Софія Ротару сьогодні святкує свій день народження! Складно уявити, але цій вічно молодій і талановитій жінці виповнюється 72 роки!

Софія Ротару вже багато років радує шанувальників по всьому світу своїм дивовижним сильним голосом і надзвичайною красою.

Артистка народилася на Буковині, в с. Маршинці, і вже з дитинства обожнювала співати та радувати близьких виступами на сімейних святах. До речі, велике майбутнє Ротару пророкували на всеукраїнських і міжнародних конкурсах ще від початку творчого шляху.

Всенародна любов і слава до Софії Михайлівни прийшли після виконання пісень відомого композитора Володимира Івасюка. Червона рута в її виконанні стала справжнім хітом, який досі знають і люблять багато поколінь.

Особливий виток творчості Ротару розпочався під час співпраці з композитором Русланом Квінтою. Саме завдяки йому в репертуарі артистки з’явилася пісня Одна калина – своєрідна “друга Червона рута”. Пісня про Україну, яка завоювала безмежну любов народу, пісня, яка асоціюється виключно з Ротару.

В репертуарі у співачки більше 500 пісень російською, українською, болгарською, молдовською, сербською, польською, німецькою, італійською, іспанською та англійською мовами.

Софія Михайлівна має чимало почесних звань і нагород. Вона є Народною артисткою СРСР, Народною артисткою України, заслуженою артисткою Молдавської РСР, а також Героєм України. Крім того, у списку Ротару – звання Почесного громадянина Чернівців, Ялти та Кишинева.

Цікаво, що в 2002 році Софію Михайлівну нагородили в РФ Орденом Пошани за великий внесок у розвиток естрадного мистецтва та зміцнення російсько-українських культурних зв’язків.

А у 2007 році, на 60-річний ювілей співачки, президент України Віктор Ющенко (2005-2010) нагородив її орденом За заслуги ІІ ступеню за вагомий особистий внесок у розвиток українського музичного мистецтва, високу виконавську майстерність і багаторічну плідну діяльність.

Крім багатого творчого шляху, у Софії Михайлівни величезна та дружна сім’я. Співачка росла в багатодітній родині – у неї два брати та три сестри. Сама ж Ротару – щаслива мати відомого музичного продюсера Руслана Євдокименка та бабуся Анатолія та Софії.

Чоловік Софії Ротару – Анатолій Євдокименко – передчасно помер від інсульту в 2002 році. Співачка важко пережила його втрату, проте саме діти й онуки повернули її до життя.

16-річна онучка Софії Ротару Соня Євдокименко будує кар’єру моделі. Вперше дівчина вийшла на подіум у 7 років на показі Bonpoint у Києві. Зараз у портфоліо Соні вже є кілька показів, рекламна кампанія Poustovit і фотосесії для ELLE Україна.

У той же час улюбленим фотографом Соні є її старший брат Анатолій. Зараз хлопець навчається в Central Saint Martins (Лондон) на графічного дизайнера та музичного продюсера, а раніше займався фотографією.

Племінниця Софії Ротару – Соня Кей – популярна молода співачка. Дівчина виконує автобіографічні пісні, присвячені стосункам між молодими людьми, перешкодам, що виникають в юності, першими переживанням і любові.

Ні для кого не секрет, що у Софії Михайлівни є нерухомість в Ялті. У 1980 році їй подарували ордер на квартиру в 9-поверховому будинку, планування якого було розроблено спеціально для співачки.

У 1991 році Ротару орендувала на 20 років історичну будівлю, що опинилися під загрозою знесення, відреставрувала її і відкрила студію звукозапису. Пізніше вона викупила цей будинок і землю навколо нього. Зараз там розташовується розкішний готель Вілла Софія.

Сама Ротару проживає в невеликому селищі Нікіта біля Ялти, де її син Руслан вибудував комфортний особняк. У селищі артистка проводить більшу частину вільного часу, сюди до неї з’їжджаються діти та онуки.

Крім того, в Ротару є чотирикімнатна квартира в центрі Києва, а також двоповерховий котедж у лісі с. П’ятихатки в районі Конча-Заспи.

У 2004 році під час Помаранчевої революції в Україні Софія Ротару була на Майдані та разом із сім’єю роздавала їжу людям, незалежно від їх політичних поглядів.

А пізніше, в 2006 році, вона брала активну участь у парламентських виборах і балотувалася в народні депутати під другим номером у списку Блоку Литвина.

З початком подій на Євромайдані та російської агресії на Донбасі Софія Михайлівна не була настільки активною. Коментуючи події в центрі Києва, вона вірила, що переможе розум і здоровий глузд.

У 2014 році Ротару скасувала концерти в Криму, а також відмовилася від всіх гастролей по Росії. Колишній концертний директор Ротару Ольга Коняхіна пояснила, що таке рішення пов’язане з політичною історією. Напередодні в День незалежності України в мережі з’явилося фото, на якому Ротару з сім’єю стоїть з українським прапором. Під знімком був короткий підпис: Слава Україні!.

– Софія Михайлівна не хоче виступати зараз ні в Росії, ні в Україні, хоча, звичайно, пропозиції є. Вона не вважає доречним виходити на сцену тоді, коли в її рідній країні свистять кулі. Важко переживає те, що відбувається і не знає, що робити далі, – говорили наближені співачки.

В одному з інтерв’ю сестра Ротару Лідія Хлябич зізналася, незважаючи на те, що під час Євромайдану артистка перестала виступати та переживала певні фінансові труднощі, вона допомагала грошима бійцям української армії.

При цьому сама Ротару свою громадянську позицію позначала так:

– Громадянська позиція у мене одна – я за мир у всьому світі! Я молдаванка, народжена в СРСР, ми були однією сім’єю, і мені боляче дивитися на конфлікти, що відбуваються між нашими країнами.

Після анексії Росією Криму, Софія Ротару відмовилася приймати російське громадянство. Вона пояснила, що прописана в Києві, тому за законом російський паспорт їй мати не дозволено.

– Але, з іншого боку, якщо Володимир Володимирович подарує мені російський паспорт, як Депардьє, я б не відмовилася. Не треба буде дозвіл на роботу оформляти, – зазначила вона.

Зараз Софія Ротару рідко з’являється на сцені. У березні 2017 року вона виступила на творчому вечорі композитора Руслана Квінти. Не менш приємним сюрпризом стала її поява на музичному фестивалі Жара в Баку, де Ротару порадувала шанувальників улюбленими хітами. На сцену Софія Михайлівна вийшла в шикарній червоній сукні-вишиванці.

До речі, на святкування свого 70-річного ювілею Софія Ротару разом із родиною поїхала на Сардинію. Кажуть, таке рішення артистка прийняла для того, щоб не образити ні українських, ні російських шанувальників.

– Це компромісне рішення. Адже якби Софія Михайлівна вирішила відзначити ювілей у Росії, то на неї образилися б в Україні. А якщо влаштує бенкет у рідній країні, – мільйони російських шанувальників затаять образу. Саме тому для публічного святкування дня народження Софія Михайлівна обрала сонячний Баку. А ювілей вона відзначить у колі сім’ї на острові Сардинія, – пояснив директор співачки Сергій Лавров.

У 2016 році свій день народження співачка теж святкувала в Італії. Разом зі своїм сином, невісткою та онуками вона вирушила в одне з курортних містечок Тоскани – Форте-дей-Мармі.

У Криму Софія Ротару зараз буває рідко, у кращому випадку – раз на рік.

– На жаль, вирватися у Крим та на Віллу Софію у неї виходить украй рідко. Причина банальна і проста: відсутнє повітряне сполучення, а добиратися автомобілем, як ви розумієте, не тільки довго, але і вкрай виснажливо, – пояснив Сергій Лавров.

12 листопада 2017 року Софія Михайлівна взяла участь у церемонії вручення однієї з найголовніших музичних нагород у РФ – Золотий грамофон.

Тоді серед нагороджених артистів було чимало українців. Цікаво, але нагороду Ротару на сцені особисто вручила права рука глави МЗС РФ Сергія Лаврова – Марія Захарова.

Кількома днями після цього артистка поділилася знімками з фотосесії для українського журналу ELLE. На стильних світлинах Ротару позувала разом з онукою та невісткою.

Травневі свята Софія Ротару зустріла з родиною в Києві. Співачка влаштувала ніжну фотосесію у вишиванках українських дизайнерів на фоні магнолій у ботанічному саду.

До речі, суми гонорарів Ротару в Росії давно перестали бути таємницею.

У квітні концертний директор співачки відверто зізнався, що на корпоративах у російських олігархів Ротару отримує від €25 тисяч за 2-3 пісні.

Причому подібних виступів у співачки від 5 до 10 на місяць.

У грудні 2018 році відома співачка Софія Ротару відмовилась від поїздок в Росію і не буде виступати на врученні російської премії Пісня року.

Співачка відмовилась виступати на сцені Олімпійського після того, як дізналась про те, що в Україні ввели надзвичайний стан.

Крім того, Софія Ротару вже понад десять років живе в Києві.

У липні 2019 року Софія Ротару виступила як хедлайнер першого дня фестивалю Atlas Weekend 2019 у Києві.

До слова, раніше Факти ICTV публікували п’ять кращих фото Софії Ротару.

Фото: Instagram, сайт Софії Ротару, Gdezhivet, УНІАН