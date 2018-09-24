Монсеррат Кабальє екстрено госпіталізували

Зірка світової оперної сцени Монсеррат Кабальє доставлена в одну з клінік Барселони.

Про це повідомляє газета Vanguardia з посиланням на джерело в оточенні співачки.

За наявними даними, у 85-річної оперної діви виникли проблеми з сечовим міхуром, втім, ніякої операції не було зроблено. Незабаром її мають виписати з лікарні.

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До речі, легендарна співачка прославилася унікальним діапазоном і складною для виконання технікою бельканто. В її значному репертуарі (майже 90 ролей) – арії з класичних італійських опер Пуччіні, Белліні і Доніцетті.

Через проблеми зі здоров’ям Монсеррат в останні роки намагається не виступати. Однак у 2012-2013 роках співачка, незважаючи на поважний вік, перенесений мікроінсульт і травму коліна, все-таки виступила у декількох театрах по всьому світу.