PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика / Монсеррат Кабальє екстрено госпіталізували/

Монсеррат Кабальє екстрено госпіталізували

Зірка світової оперної сцени Монсеррат Кабальє доставлена в одну з клінік Барселони.

Про це повідомляє газета Vanguardia з посиланням на джерело в оточенні співачки.

За наявними даними, у 85-річної оперної діви виникли проблеми з сечовим міхуром, втім, ніякої операції не було зроблено. Незабаром її мають виписати з лікарні.

Читайте: Їхав на концерт: у ДТП потрапив народний артист Іван Попович

До речі, легендарна співачка прославилася унікальним діапазоном і складною для виконання технікою бельканто. В її значному репертуарі (майже 90 ролей) – арії з класичних італійських опер Пуччіні, Белліні і Доніцетті.

Через проблеми зі здоров’ям Монсеррат в останні роки намагається не виступати. Однак у 2012-2013 роках співачка, незважаючи на поважний вік, перенесений мікроінсульт і травму коліна, все-таки виступила у декількох театрах по всьому світу.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка