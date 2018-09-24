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Скандал на Міс Україна 2018: у переможниці можуть забрати корону

Після фіналу конкурсу Міс Україна 2018, який відбувся 20 вересня у Києві, розгорівся скандал.

Як повідомляють Факти, 23-річна киянка Вероніка Дідусенко нібито не відповідає вимогам конкурсу.

Однак причину такого рішення організатори поки не розголошують. За даними ЗМІ, офіційну заяву організаційного комітету буде зроблено у понеділок, 24 вересня.

Кажуть, причиною став прихований сімейний стан Вероніки. Нагадаємо, що за перемогу дівчина вже отримала 300 тисяч гривень призових.

Читайте: Переможниця Міс Україна 2018 (ГОЛОСУВАННЯ)

До речі, Факти ICTV писали, хто така Вероніка Дідусенко і 7 найкращих фото.

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