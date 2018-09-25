PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно / Продюсер Зоряних воєн помер у Лондоні/

Продюсер Зоряних воєн помер у Лондоні

Кінорежисер і продюсер двох фільмів саги Зоряні війни Гері Куртц помер на 79 році життя.

У Лондоні помер Кінорежисер і продюсер фільмів Зоряні війни: Епізод 4 – Нова надія і Зоряні війни: Епізод 5 – Імперія завдає удару у відповідь Гері Куртц, повідомляє The Hollywood Reporter.

За інформацією видання, причиною смерті кінорежисера у віці 78 років став рак.

Співчуття у зв’язку зі смертю Куртца висловили актори Зоряних воєн, а також кінокомпанія Lucasfilm.

Читайте: У США помер продюсер серіалу Альф

Найбільшу популярність режисеру принесла робота над фільмами Американські графіті, Зоряні війни: Епізод 4 – Нова надія, Зоряні війни: Епізод 5 – Імперія завдає удару у відповідь і Темний кристал.

До слова, народний артист України Іван Попович потрапив в ДТП у Полтавській області.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка