Продюсер Зоряних воєн помер у Лондоні

Кінорежисер і продюсер двох фільмів саги Зоряні війни Гері Куртц помер на 79 році життя.
У Лондоні помер Кінорежисер і продюсер фільмів Зоряні війни: Епізод 4 – Нова надія і Зоряні війни: Епізод 5 – Імперія завдає удару у відповідь Гері Куртц, повідомляє The Hollywood Reporter.
За інформацією видання, причиною смерті кінорежисера у віці 78 років став рак.
Співчуття у зв’язку зі смертю Куртца висловили актори Зоряних воєн, а також кінокомпанія Lucasfilm.
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Найбільшу популярність режисеру принесла робота над фільмами Американські графіті, Зоряні війни: Епізод 4 – Нова надія, Зоряні війни: Епізод 5 – Імперія завдає удару у відповідь і Темний кристал.
До слова, народний артист України Іван Попович потрапив в ДТП у Полтавській області.
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