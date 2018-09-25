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В замки Гри престолів пустять туристів

З кількох знімальних майданчиків популярного серіалу Гра престолів зроблять туристичні пам’ятки.

Гра престолів

Телеканал HBO вирішив зробити з кількох знімальних майданчиків серіалу Гра престолів у Північній Ірландії туристичні пам’ятки, повідомляє Variety.

Фанати серіалу зможуть побувати у Вінтерфелі, Чорному замку і Королівській гавані, а також піти на екскурсію у Linen Mill Studios.

Розважальний комплекс Game of Thrones Legacy відкриється у 2019 році. Організатори заявляють, що туристичні локації будуть набагато масштабнішими за все, що коли-небудь відкривали публіці.

На території кожної з пам’яток виставлять костюми, зброю, обладунки й інші експонати пов’язані з серіалом.

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До слова, актор Ніколай Костер-Валдау розповів, що був шокований фіналом популярного серіалу Гра престолів.

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