Відомий актор Арнольд Шварценеггер опублікував фотографію з актрисою Ліндою Хемілтон.
Відомий актор Арнольд Шварценеггер опублікував в Instagram дві фотографії з актрисою Ліндою Хемілтон. Перша – під час зйомок Термінатора 2, друга – в наші дні.
– Вона (Лінда Хемілтон – Ред.) – одна з моїх улюблених напарниць за фільмами, справжня крута жінка і просто чудова людина. Я неймовірно радий знову з нею зустрітися, – написав актор.
Різниця між двома фото – 27 років.
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До слова, американська співачка Кеті Перрі та британський актор Орландо Блум відновили стосунки.
Фото: schwarzenegger
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