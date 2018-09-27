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27 років потому: Шварценеггер сфотографувався з актрисою з Термінатора

Відомий актор Арнольд Шварценеггер опублікував фотографію з актрисою Ліндою Хемілтон.

Арнольд Шварценеггер

Відомий актор Арнольд Шварценеггер опублікував в Instagram дві фотографії з актрисою Ліндою Хемілтон. Перша – під час зйомок Термінатора 2, друга – в наші дні.

– Вона (Лінда Хемілтон – Ред.) – одна з моїх улюблених напарниць за фільмами, справжня крута жінка і просто чудова людина. Я неймовірно радий знову з нею зустрітися, – написав актор.

Різниця між двома фото – 27 років.

 

 

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Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)

Читайте: Вілл Сміт стрибнув з вертольота в Гранд-Каньйон

До слова, американська співачка Кеті Перрі та британський актор Орландо Блум відновили стосунки.

Фото: schwarzenegger

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