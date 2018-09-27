Українська співачка Ані Лорак, яка останніми роками часто перебуває та виступає у Росії, приїде назад в Україну зі своєю шоу-програмою DIVA.
Ані Лорак планує приїхати в Україну зі своєю програмою у 2019 році.
– Шоу DIVA побачать в Україні в такому масштабному варіанті, який був на прем’єрі в Мінську. Ми працюємо над цим питанням, і думаю, що 2019 року ми здійснимо нашу заповітну і довгоочікувану зустріч, – каже співачка в інтерв’ю КП в Україні.
До слова, італійський співак Ерос Рамазотті також виступить у Києві.
Нагадаємо, як Ані Лорак і Лазарєв запалювали під Сердючку в РФ.
Фото: Ані Лорак/Instagram
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