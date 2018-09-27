Вероніка Дідусенко, переможниця конкурсу Міс Україна 2018 заявила, що більшість учасниць конкурсу знаходяться у цивільному шлюбі.

Дівчина вперше прокоментувала новину про свою дискваліфікацію.

– Більшість учасниць конкурсу знаходяться у цивільному шлюбі. Тобто по факту вони заміжні в очах організаторів конкурсу. Цей пункт давно пора переглянути. Воно все настільки неактуально, що його потрібно переглядати, – розповіла дискваліфікована переможниця.

Крім того, українка планує боротися за зміни правил конкурсу краси не тільки в Україні, а й глобально.

Читайте: Міс Україна 2018: хто така Вероніка Дідусенко і 7 найкращих фото

Нагадаємо, що Вероніка Дідусенко дискваліфікована і позбавлена звання за надання недостовірної інформації про свій сімейний стан і наявність дітей.