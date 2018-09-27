Вероніка Дідусенко, переможниця конкурсу Міс Україна 2018 заявила, що більшість учасниць конкурсу знаходяться у цивільному шлюбі.
Дівчина вперше прокоментувала новину про свою дискваліфікацію.
– Більшість учасниць конкурсу знаходяться у цивільному шлюбі. Тобто по факту вони заміжні в очах організаторів конкурсу. Цей пункт давно пора переглянути. Воно все настільки неактуально, що його потрібно переглядати, – розповіла дискваліфікована переможниця.
Крім того, українка планує боротися за зміни правил конкурсу краси не тільки в Україні, а й глобально.
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Нагадаємо, що Вероніка Дідусенко дискваліфікована і позбавлена звання за надання недостовірної інформації про свій сімейний стан і наявність дітей.
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