В США Настя Каменських стала гостею латиноамериканського ранкового шоу, на якому презентувала свою нову пісню Peligroso.

Настя Каменських займається продюсуванням своєї нової пісні Peligroso в США.

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– З великою гордістю за свою країну і свою команду хочу сказати, що ми все ж таки дійшли туди, де ще ніхто з наших співаків не був до цього! Сьогодні відбулася світова прем‘єра Peligroso на наймасштабнішому каналі Univision у ранковому шоу Despiert America. Сьогодні ми показали, що в Україні є таланти та професіонали своєї справи! Не за горами Греммі, про яке я мріяла все життя і ще багато нових планів!, – заявила співачка.







Настя Каменських підкорює США та місцеві шоу / 4 фотографии

Не так давно Настя Каменських і Любов Успенська записали спільну пісню Ти ж не забув. Композицію представили на фестивалі Жара в Баку.

Фото: kamenskux

Відео: NKofficial