Паспорт відомого рок-музиканта Віктора Цоя пішов з аукціону за 9 млн рублів (3 млн 852 тис. грн).

Паспорт Віктора Цоя вийшов на аукціон зі стартовою ціною 2,5 мільйона рублів, повідомляє аукційний будинок Литфонд.

Фінальна цифра дійшла до 9 млн рублів (3 млн 852 тис. грн – Ред.).

Крім того, з молотка пішли автограф і деякі рукописи Цоя, фінальна ціна яких склала 3,6 мільйона рублів (трохи більше 1,5 млн грн).

А ще за три мільйони пішла записна книжка, в якій виконавець записував номери телефонів тодішньої еліти рок-спільноти Москви і Санкт-Петербурга.

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Паспорт Віктора Цоя продали на аукціоні – ціна / 8 фотографий

Повідомляється, що всі ці речі придбав один покупець. Тільки лист з чернетки співака дістався іншому прихильнику творчості Цоя за 550 тисяч рублів (235 тис. грн.).

Нагадаємо, раніше Факти ICTV давали топ-3 пісні Цоя і кавери.

Фото: Ekaterina Bykova/Dreamstime.com; litfund.ru