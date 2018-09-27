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Помер відомий український режисер Олександр Коваль

На 74-му році життя помер український кінорежисер Олександр Коваль, на рахунку якого понад 80 фільмів.

Олександр Коваль

Олександр Коваль помер після тривалої хвороби ввечері 26 вересня, повідомив у Facebook кінокритик Сергій Тримбач.

– Хвороби мучили його протягом останніх років, тримався до кінця. Тепер він повертається в ту землю, звідки пішов у великий світ, – село Жердова, на Київщині, – написав він.

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Олександр Коваль як оператор і режисер став автором більше 80 фільмів, в тому числі таких як Шлях до тунелю, Меланчине весілля, Відкрий себе, Ой, горе, це ж гості до мене, Притулок, Дім. Рідна земля, Незаконні діти Антона Веберна, Заповіт Йосипа Сліпого, Терновий вінок, Неофіти, Гамлет “з хепі-ендом”, Голос моєї душі та інших.

Коваль був удостоєний Національної премії імені Тараса Шевченка, Державної премії імені Олександра Довженка.

В останні роки працював викладачем в Київському державному інституті театрального мистецтва імені Карпенка-Карого.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві помер режисер-постановникТеатру на Подолі Ігор Славинський.

Фото: Sergiy Trymbach

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