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У мережі з’явився перший трейлер Люди Ікс: Темний Фенікс

У мережі опублікували перший трейлер нового фільму у всесвіті Marvel – Люди Ікс: Темний Фенікс.

Люди Ікс

Кіностудія 20th Century Fox опублікувала в Youtube перший трейлер фільму Люди Ікс: Темний Фенікс.

Цього разу історія сфокусується на Джин Грей та її боротьбі з могутньою космічною істотою Феніксом.

Після того, як Грей втрачає контроль над собою, Людям Ікс доведеться битися з одним з наймогутніших ворогів.

Останньою спробою розповісти цю історію на великому екрані був фільм Люди Ікс: Остання битва.

Читайте: Капітан Marvel: у мережі показали довгоочікуваний трейлер

До слова, студія Universal Pictures представила новий трейлер фільму Хелловін.

Фото: 20th Century Fox (Скріншот)

Відео: 20th Century Fox

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