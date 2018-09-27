У мережі опублікували перший трейлер нового фільму у всесвіті Marvel – Люди Ікс: Темний Фенікс.
Кіностудія 20th Century Fox опублікувала в Youtube перший трейлер фільму Люди Ікс: Темний Фенікс.
Цього разу історія сфокусується на Джин Грей та її боротьбі з могутньою космічною істотою Феніксом.
Після того, як Грей втрачає контроль над собою, Людям Ікс доведеться битися з одним з наймогутніших ворогів.
Останньою спробою розповісти цю історію на великому екрані був фільм Люди Ікс: Остання битва.
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До слова, студія Universal Pictures представила новий трейлер фільму Хелловін.
Фото: 20th Century Fox (Скріншот)
Відео: 20th Century Fox
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