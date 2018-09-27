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Знову разом: Перрі та Блум вийшли на червону доріжку як пара

Американська співачка Кеті Перрі та британський актор Орландо Блум відновили стосунки.

Американська співачка Кеті Перрі та британський актор Орландо Блум разом як пара з’явилися на гала-вечорі на захист Світового океану, який проходив 26 вересня в Монте-Карло.

Про це пише People.

Позуючи з князем Альбером II, який влаштував благодійний прийом, і княгинею Шарлін, Блум та Перрі підтримували одне одного за спину.

Кеті Перрі та Орландо Блум знову разом. Фото: Getty Images.

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За словами інсайдера, вони виглядали так, ніби між ними дійсно є любовні стосунки.

Зауважимо, що Кеті Перрі та Орландо Блум почали зустрічатися 2016-го, однак за рік вони розійшлися. У 2017-му Блум вже заявляв, що шукає дружину.

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