Американська співачка Кеті Перрі та британський актор Орландо Блум відновили стосунки.
Американська співачка Кеті Перрі та британський актор Орландо Блум разом як пара з’явилися на гала-вечорі на захист Світового океану, який проходив 26 вересня в Монте-Карло.
Про це пише People.
Позуючи з князем Альбером II, який влаштував благодійний прийом, і княгинею Шарлін, Блум та Перрі підтримували одне одного за спину.
Кеті Перрі та Орландо Блум знову разом. Фото: Getty Images.
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За словами інсайдера, вони виглядали так, ніби між ними дійсно є любовні стосунки.
Зауважимо, що Кеті Перрі та Орландо Блум почали зустрічатися 2016-го, однак за рік вони розійшлися. У 2017-му Блум вже заявляв, що шукає дружину.
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