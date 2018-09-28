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Kozak System зняли відео на пісню Мости

Український рок-гурт Kozak System зняв ліричне відео на композицію Мости.

Kozak System зняли відео на пісню Мости

Кліп презентовано на офіційному YouTube-каналі гурту.

У ролику показані київські мости, які єднають лівий і правий берег Дніпра.

– Кожен міст: від дерев’яного місточка через потічок – до велетенського Hangzhou Bay Bridge у Шанхаї з’єднує маленькі і великі світи, змінює долі, єднає людські серця…, – йдеться у дописі під відео.

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Нагадаємо, в грудні 2016 року Kozak System презентували нову пісню Різдвяна Балада в прямому ефірі ICTV.

Фото: скрін відео KOZAK SYSTEM

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