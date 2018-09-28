Netflix опублікував трейлер останнього сезону серіалу Картковий будиночок.
Компанія Netflix опублікувала в Youtube трейлер останнього сезону серіалу Картковий будиночок, який зняли без Кевіна Спейсі.
Тепер головну роль у серіалі зіграє Робін Райт. Вона гратиме вдову героя Кевіна Спейсі, яка стане президентом.
Новий трейлер дає краще уявлення про те, чим завершиться Картковий будиночок.
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Останній сезон серіалу вийде ексклюзивно на Netflix 2 листопада.
До слова, з кількох знімальних майданчиків популярного серіалу Гра престолів зроблять туристичні пам’ятки.
Фото: Netflix (Скріншот)
Відео: Netflix
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