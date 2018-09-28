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Мадам президент. Трейлер останнього сезону Карткового будиночка

Netflix опублікував трейлер останнього сезону серіалу Картковий будиночок.

Картковий будиночок

Компанія Netflix опублікувала в Youtube трейлер останнього сезону серіалу Картковий будиночок, який зняли без Кевіна Спейсі.

Тепер головну роль у серіалі зіграє Робін Райт. Вона гратиме вдову героя Кевіна Спейсі, яка стане президентом.

Новий трейлер дає краще уявлення про те, чим завершиться Картковий будиночок.

Читайте: Коли випустять серіал Відьмак від Netflix

Останній сезон серіалу вийде ексклюзивно на Netflix 2 листопада.

До слова, з кількох знімальних майданчиків популярного серіалу Гра престолів зроблять туристичні пам’ятки.

Фото: Netflix (Скріншот)

Відео: Netflix

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