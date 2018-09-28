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Пол Маккартні готується випустити книгу для дітей

Легендарний музикант Пол Маккартні заявив, що збирається випустити дитячу книгу.

Пол Маккартні

Екс-учасник групи Beatles, легендарний музикант Пол Маккартні анонсував власну дитячу книжку під назвою Hey Grandude! (Гей, Дідусю!). Відео з анонсом опублікували в Youtube.

Книга присвячена літньому чоловіку і його 4 онукам, разом з якими він вирушає на пошуки пригод.

Як розповів Маккартні, образ Grandude втілює в собі риси дідусів з усього світу.

Ілюстрації для книги малювала художниця Кетрін Дерст. Реліз заплановано на вересень 2019 року.

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До слова, режисер Гленн Вейс зробив пропозицію своїй дівчині Джен Свендсен під час вручення премії Еммі.

Відео: Puffin Books

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