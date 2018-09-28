Легендарний музикант Пол Маккартні заявив, що збирається випустити дитячу книгу.
Екс-учасник групи Beatles, легендарний музикант Пол Маккартні анонсував власну дитячу книжку під назвою Hey Grandude! (Гей, Дідусю!). Відео з анонсом опублікували в Youtube.
Книга присвячена літньому чоловіку і його 4 онукам, разом з якими він вирушає на пошуки пригод.
Як розповів Маккартні, образ Grandude втілює в собі риси дідусів з усього світу.
Ілюстрації для книги малювала художниця Кетрін Дерст. Реліз заплановано на вересень 2019 року.
Читайте: 27 років по тому: Шварценеггер сфотографувався з актрисою з Термінатора
До слова, режисер Гленн Вейс зробив пропозицію своїй дівчині Джен Свендсен під час вручення премії Еммі.
Відео: Puffin Books
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+