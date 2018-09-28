За основу взято казковий сюжет про дракона, якого не можна перемогти, тому що він живе в кожному з жителів міста.

20 жовтня 2018 року в Жовтневому палаці відбудеться прем’єра нового спектаклю режисера Володимира Горянського за мотивами вічно актуальної п’єси Євгенія Шварца Дракон.

На сцені прозвучать написані спеціально для постановки музика і вірші Олександра Меламуда, який виступив продюсером вистави.

За основу взято казковий сюжет про дракона, якого не можна перемогти, тому що він живе в кожному з жителів міста. Ця історія зовсім не про чудовисько. Вона про людей, які не готові до свободи, адже життя під владою дракона вони вважають цілком прийнятним. Втративши одного тирана, вони покірно коряться іншому. Виявляється, вбити дракона недостатньо…

Спеціально для вистави були створені оригінальні декорації, а також розроблені унікальні костюми. На глядачів чекає світлове шоу, персонажі, що запам’ятовуються, і живий музичний супровід.

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У ролях зіграють: Дмитро Ступка, Володимир Горянський, Олександр Меламуд, Олексій Суханов, Лілія Ребрик, Максим Максимюк, Віталій Ажнов, Володимир Захарченко.

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