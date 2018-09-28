PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Мода / В Іраку застрелили переможницю конкурсу краси/

В Іраку застрелили переможницю конкурсу краси

Відому іракську модель, переможницю конкурсу Міс Багдад 2015 Тару Фарес знайшли застреленою в автомобілі у столиці Іраку.

Вбивство Тари Фарес

Про це повідомляє Kurdistan24.

За даними поліції, королеву краси застрелили двома пострілами в голову і одним у груди.

Модель була вбита у власній спортивній машині.

У Тари Фарес було 2,6 млн підписників в Instagram. Після смерті в її акаунті з’явилася публікація з чорно-білою фотографією.

Читайте: Помер продюсер Мадонни

До слова, у червні у Нью-Йорку в квартирі знайшли мертвою відомого дизайнера Кейт Спейд, яка є засновницею бренду Kate Spade New York.

Фото: its.tarafares

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

убийство в киеве
Схожий на розшукуваного педофіла: у Києві знайшли труп з відрізаними геніталіями
Вбивство чоловіка у виші Харкова
У харківському університеті вбили чоловіка (18+)
У Дніпрі знайшли відрубану голову чоловіка
Били совком і цеглою: на Вінниччині підлітки замордували 90-річну жінку
У селі під Вінницею жінка не прокинулась після сексу
Знайшли в калюжі крові. Під Вінницею жінка померла після сексу
У США дружина вбила чоловіка в супермаркеті на очах своїх дітей
Вистрілив у голову, забив ножем і молотком. У Києві хлопець жив із трупом
Під Києвом чоловік розчленував співмешканку і сховав у валізі (18+)
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка