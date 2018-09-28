Відому іракську модель, переможницю конкурсу Міс Багдад 2015 Тару Фарес знайшли застреленою в автомобілі у столиці Іраку.
Про це повідомляє Kurdistan24.
За даними поліції, королеву краси застрелили двома пострілами в голову і одним у груди.
Модель була вбита у власній спортивній машині.
У Тари Фарес було 2,6 млн підписників в Instagram. Після смерті в її акаунті з’явилася публікація з чорно-білою фотографією.
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До слова, у червні у Нью-Йорку в квартирі знайшли мертвою відомого дизайнера Кейт Спейд, яка є засновницею бренду Kate Spade New York.
Фото: its.tarafares
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