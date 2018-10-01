Під час телеверсії конкурсу Міс Україна-2018 стало відомо ім’я нової переможниці конкурсу.
Леоніла Гузь з Херсонщини отримала заповітний титул Міс Україна 2018.
Вже у грудні красуня представить Україну на найпрестижнішому конкурсі краси – Міс Світу. Цьогоріч він відбудеться в Китаї на острові Хайнань. У конкурсі візьмуть участь понад 120 країн.
Міс Україна-2018 – ім’я новообраної переможниці / 6 фотографий
Новоспечена Міс Україна-2018 отримала престижну корону в досить юному віці – красуні всього 19 років. Леоніла Гузь вже отримала освіту і отримала спеціальність перукаря-стиліста.
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Нагадаємо, цьогоріч навколо конкурсу краси розгорівся справжній скандал. 23-річна Вероніка Дідусенко з Києва, яка минулого тижня здобула почесний титул Міс Україна-2018, була дискваліфікована з конкурсу.
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