У мережі розкритикували концерт іспанського співака Енріке Іглесіаса в Києві.

– Чекати артиста три години при +6 С на стадіоні – ще те задоволення. Вже на другій пісні у нас виникло питання – а чи варто було чекати? Чому?! Тому що артист не співав. Він пив горілку на сцені, щось мугикав, говорив на різних мовах (українською не сказав ні слова, навіть для пристойності), але практично не співав. А коли співав, то так невпопад і так бридко, що краще б не співав, – розповідає сценарист і редактор Тетяна Щербина в Facebook.

За її словами, на 27-й хвилині вона покинула стадіон.

Своїми обуреннями поділилися й інші користувачі.

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– Це було саме так, як ви сказали. Нам пощастило, що квитки подарували. Інакше було б дуже сумно, тому що це було жахливо, – написала Ксенія Гончарова.

Також глядачі поскаржилися на дуже низький рівень організації концерту.

– Ми стояли в черзі дуже довго. Організатори вийшли і сказали, що не пускають, бо місць на Олімпійському 70 тис, а глядачів 100 тис. Після цих слів люди почали панікувати, кричати, лізти через огорожу. Також на початку були проблеми з апаратурою, – розповіла глядачка Марія Гольштейн.

Нагадаємо, 30 вересня на НСК Олімпійський у Києві виступив відомий іспанський співак Енріке Іглесіас.

Фото: enriqueiglesias