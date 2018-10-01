Новою Міс Україна-2018 стала 19-річна уродженка Херсонщини Леоніла Гузь.

На першому відборі Леоніла Гузь не перемогла, бо дівчина найгірше за всіх знає англійську. Це означає, що їй буде складніше представляти Україну на міжнародному конкурсі.

Леоніла уродженка Херсонщини, отримала спеціальність перукаря-стиліста, закінчивши технікум у Києві.

Її зріст – 173 см, параметри – 83-59-83.

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Відповідаючи на питання журналістів, нова Міс-Україна-2018 заявила, що не виходила заміж й у неї немає дитини. При цьому вона пожартувала, що про всяк випадок, після скандалу з попередньою власницею корони, видалила із соцмереж фото з племінником.

Також перед конкурсом Леоніла зізналася, що може їсти все, що хоче і не гладшати.



















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Нагадаємо, цьогоріч навколо конкурсу краси розгорівся справжній скандал. 23-річна Вероніка Дідусенко з Києва, яка минулого тижня здобула почесний титул Міс Україна-2018, була дискваліфікована з конкурсу.

Фото: leonila.guz