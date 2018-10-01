Помер легендарний французький шансоньє Шарль Азнавур. Факти ICTV зібрали найвідоміші пісні музиканта і відомі дуети з ним.

За своє життя Азнавур написав понад 1000 пісень, зіграв у 60 фільмах і продав більше 200 млн дисків. Ось найвідоміші з композицій.

Une Vie D’amour

Серед найвідоміших його пісень Une Vie D’amour з фільму Тегеран-43, яку він виконував також з Мірей Матьє.

The Old Fashioned Way

La Boheme

Les Comediens

Charles Aznavour Et pourtant

Музикант працював разом з такими знаменитостями, як Едіт Піаф, Лайза Мінеллі, Френк Сінатра, Патрісія Каас, Лучано Паваротті та Пласідо Домінго.

Лайза Мінеллі та Шарль Азнавур

Шарль Азнавур та Лучано Паваротті

Шарль Азнавур та Патрісія Каас

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Нагадаємо, що Шарль Азнавур помер у віці 94 років.