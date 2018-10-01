Французький шансоньє вірменського походження Шарль Азнавур помер у віці 94 років.

Про це повідомляє Associated Press у понеділок, 1 жовтня.

Причина смерті поки не розкривається.

За свою кар’єру музикант записав близько 1,3 тисячі пісень і понад 100 альбомів. Музикант працював разом з такими зірками, як Едіт Піаф, Лайза Мінеллі, Френк Сінатра, Патрісія Каас, Лучано Паваротті та Пласідо Домінго.

Журнал Time і телеканал CNN у 1998-му назвали Азнавура найкращим естрадним виконавцем XX століття.

Азнавур також знімався у кіно. Він зіграв у таких стрічках, як Арарат, Стріляйте у піаніста, Диявол і десять заповідей і Бляшаний барабан. У 1997 році Азнавур отримав премію Сезар за досягнення перед кінематографом, а у серпні 2017 року – зірку на Алеї слави у Голлівуді.

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До речі, у США помер відомий блюзовий гітарист і співак Отіс Раш. Йому було 84 роки.

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