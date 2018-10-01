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Українська комедія про пригоди Святого Миколая – трейлер

Держкіно України презентувало перший трейлер сімейної комедії режисера Семена Горова Пригоди S Миколая, яка вийде на екрани 13 грудня.

Ролик з’явився на YouTube-каналі Державного агентства України з питань кіно, яке брало участь у створенні фільму.

Автори картини обіцяють, що Василь Вірастюк та Маша Єфросиніна, які зіграють головні ролі, виступлять у незвичному амплуа.

– Пригоди S Миколи – це історія про дорослішання, про віру в казку про те, що дива можуть змінити життя на краще, подарувати радість, дружбу і кохання…Ми намагалися допомогти аудиторії пройти шлях сприйняття Супер Миколая від Святого до Супергероя і заявити про певну синонімічність цих понять у фільмы, – розповів продюсер картини Maria Keil.

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До слова, у мережі опублікували перший трейлер фільму про супергероя з всесвіту DC – Аквамена.

Фото: скрін відео Dergkino Ukraine

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